Decomisaron 300 cacatúas y aves exóticas que eran transportadas en un auto

En un control vial que se desarrolló en la ruta provincial 11, en el kilómetro 24, Gualeguay, personal de Gendarmería Nacional Argentina interceptó a un automóvil que transportaba ilegalmente fauna exótica.Se le requirió la documentación al conductor de un vehículo Renault Fluence. Mientras controlaban, escucharon sonidos provenientes del baúl del auto. Al realizar la requisa hallaron 300 aves de distintas especies, entre ellas Cacatúa Ninfa o Cocotilla (Nymphicus hollandicus), Manón Australiana o Capuchino del Japón (Lonchura striata domestica) y Calafate o Pardal de Java (Lonchura oryzivora).Todos los pájaros, nacidos en criaderos, eran llevados sin autorización ni documentación que lo avale. Por tal motivo, se decomisó la carga debido a la “infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841, decretos y resoluciones complementarias, Ley Nacional de Protección de la Fauna N° 22421 y de Adhesión N° 9509, por no contar con Guía de Tránsito de Productos de la Fauna (COLT) para amparar las aves, como así también no poseer licencia para realizar la actividad al momento del control”, se precisó a ERA Verde.Debido a que las aves son de origen foráneo –de Japón y Australia–, no se pueden liberar en un ambiente natural. Tras consultar a las autoridades provinciales, dispusieron la tenencia provisoria al sujeto que las transportaba hasta tanto resuelva el área legal de la Dirección General de Fiscalización provincial. El hombre tiene cinco días para hacer su descargo ante autoridad competente en la sede de España Nº 33 de la capital provincial. Se procedió así “al decomiso de las aves y a dejarlas en depositario al encartado”, se aclaró.