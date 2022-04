Productor de Colonia Ayuí denunció que le robaron siete caballos

Un hombre denunció que le robaron siete caballos en zona de Colonia Ayuí, en el Departamento Concordia.



En diálogo con Elonce, Guillermo Perilli, dijo que “de siete recuperé cuatro. Encontré una yegua en el monte, atada. Me dijeron que los que faltan andan por el barrio Los Pájaros, pero todavía no los he hallado”.



“Todo ocurrió hace dos días, con la tormenta. Fuimos al campo y vimos todos los alambrados cortados y faltaban los animales. Algunos los venden para hacer mortadela, otros lo usan para tracción a sangre. Me dijeron que los pasan a Uruguay. Se da faena de caballos”, remarcó.



Señaló que “el año pasado me robaron todos los caballos y por suerte pude recuperar a casi todos, salvo dos”.



“Nos levantamos todas las mañanas con la incertidumbre de no saber si están o no los animales, es todos los días lo mismo. Yo a los caballos los tengo porque me gustan, no para un trabajo específico”, dijo.



“Sé que faenan mucho caballo. Lo comen como animal común, lo hacen milanesa y demás. Para esta gente es normal hacer esas cosas. Yo pido que si alguien tiene información me avise porque quiero recuperarlos”, finalizó. Elonce.com