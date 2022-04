Balearon a joven en Paraná y los agresores se fugaron: “son gente de mal vivir”

Un joven de 19 años, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná tras haber sido baleado por dos sujetos con los que mantendrían una disputa por problemas de vieja data. El hecho de sangre ocurrió en la tarde de este martes en el barrio Puerto Viejo.Según supo, la víctima estaba parado en la puerta de su casa, ubicada en calle Coronel Aquino, cuando los agresores los vieron y comenzaron a disparar. Habrían efectuado entre 8 y 10 disparos, de los cuales dos impactaron en una de las piernas del joven identificado como Elián Aranaz.Silvia, la ex suegra de Aranaz, en dialogo con Elonce, dijo: “es un buen chico, pero los problemas con estas personas vienen desde hace rato. Al hermano le quemaron el auto y antes ya se habían tiroteado”.Sobre lo sucedido, detalló: “Elián estaba parado en la puerta de la casa de mi hija, los agresores lo vieron desde la esquina y empezaron a los tiros”, dijo. Seguidamente, agregó: “adentro estaban mis nietos y mis hijos, pudo ser una tragedia”.“Esto pasa siempre y todavía la policía no los puede agarrar. No entiendo cómo pueden estar libres, es gente de mal vivir, venden droga y la madre los apaña. La policía está esperando que haya un muerto para hacer algo”, apuntó.En el lugar intervino personal policial y la Dirección de Criminalística. El joven fue trasladado de urgencia al nosocomio local y fue sometido a una cirugía.Al finalizar, la mujer comentó que la zona “es un lugar tranquilo”.