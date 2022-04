“Es para salvar tu alma”, dijo un pastor evangélico acusado de abusar a menor

El pastor evangélico de una comunidad religiosa de Morón fue detenido en la madrugada del martes, acusado de abusar de una adolescente de 16 años y miembro de su congregación, afirmándole que lo hacía para "salvar tu alma".



El hecho fue denunciado por la madre de la joven. Juan Alberto S., el pastor detenido, había convencido a la adolescente de "brindarle asistencia espiritual para salvar su alma”, para lo cual la llevó a su vivienda, ubicada en la calle Ríos Gallardo al 1.500, entre Avellaneda y Santa Teresa.



Según consta en el expediente, el hombre habría abusado de la chica -a la que le pidió que use un vestido rojo- con el pretexto de que era la "única forma" de obtener el "perdón divino".



La violación ocurrió en enero de este año. Pocas horas después del hecho, la madre de la joven realizó la denuncia ante la Comisaria de la mujer de Morón, donde se tomó testimonio y se realizaron las primeras pericias.



Este lunes finalmente se procedió a la detención del supuesto pastor, en su domicilio particular. Estaba acompañado de su esposa y un hijo. Según confirmaron fuentes policiales a Clarín, el hombre se encuentra a disposición del Juzgado de Garantías nro 2, en la sede de la UFI 5. La causa está a cargo de Claudio Oviedo, quien en las próximas horas tomará declaración indagatoria al imputado.



De acuerdo al testimonio, el pastor no tenía una iglesia propia y trabajaba realizando misas a domicilio. Operaba en Morón, pero también en Quilmes, Merlo y Ciudad de Buenos Aires.



Según confirmaron a Clarín, el hombre no tiene denuncias previas ni antecedentes, pero los investigadores sospechan que podría existir un número mayor de víctimas y de todas las edades. Actualmente está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto religioso.