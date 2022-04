Investigan la dudosa muerte de un niño de 8 años en localidad entrerriana

Foto: Fachada del hospital Falucho, de Maciá.- Crédito: Ilustrativa.-

La muerte de un niño de ocho, el fin de semana pasado en la localidad de Maciá derivó en una investigación judicial y policial dado que, según confirmaron fuentes allegadas, “había indicios que no cerraban como una muerte natural”.



La causa, que se inició a partir de un expediente de oficio, es decir, que no había una denuncia previa, está a cargo de la fiscal Emilce Reynoso, quien ya ordenó la realización de la autopsia al cuerpo del menor, la que se realizará en Concepción del Uruguay.



Al respecto, el jefe de Departamental policial de Tala, Delfor Pieri, en diálogo con Radio Integral Maciá, dio detalles de la muerte del menor que derivó en la investigación. El comisario confirmó que el niño “ingresó al hospital de Maciá sin signos vitales, allí estuvieron 10 minutos realizándole las maniobras para recuperar los signos vitales, lo cual fue imposible”.



Una vez constatada la muerte del menor, “se dio aviso a fiscalía e institución policial y se iniciaron las tareas inherentes para establecer cuáles fueron las circunstancias” del deceso.



“Determinamos que este chico tenía bastantes intervenciones dentro de lo que es la salud: intervenciones quirúrgicas y también poseía algunas patologías. Era un chiquito con ciertas limitaciones físicas. Pero las circunstancias en las cuales fallece dieron algunos motivos para derivar en una investigación más compleja: tenía algunas marcas, bajo peso, probablemente deshidratación, síntomas que no estaban dentro de un cuadro normal”, aseguró el jefe policial.



En ese sentido, la investigación busca “esclarecer bien cuáles fueron las circunstancias de muerte, ya que había indicios que no cerraban como una muerte natural”.



Consultado sobre si el menor se encontraba solo al momento de la muerte, el comisario apuntó: “Estaba con familiares, la madre habría salido de noche y habría llegado a la mañana; en su ausencia, el niño quedó con algunos familiares. Posteriormente se dio cuenta que no tenía signos vitales”.



A partir de la investigación que se inició, “se realizó un peritaje más complejo por la parte médica y forense”, señaló Pieri y contó que “secuestraron elementos del hospital, como antecedentes médicos”. (Radio Integral Maciá)