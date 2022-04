Caso Riera: pedirán domiciliaria para Christe “para que pueda estar con su hijo”

Este martes se desarrolla la audiencia de casación en el marco del crimen por el femicidio de Julieta Riera. Allí, la abogada de único acusado, Jorge Julián Christe, solicitará que se otorgue el beneficio de prisión domiciliaria para el joven.Se recordará que Jorge Julián Christe fue declarado culpable del femicidio de su novia, Julieta Riera por un jurado popular conformado para juzgar el hecho, el 15 de abril de 2021. El culpable, está alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde cumple la pena de reclusión perpetua, a la que fue condenado.que “Vamos a pedir que se revoque la decisión de jurado que dispuso la condena de prisión perpetua para Julián; además, la audiencia de hoy se vincula a un pedido de arresto domiciliario, y entendemos que la sentencia no está firme y tiene que estar en su casa”.En este sentido, sentenció que “observamos un sinnúmero de irregularidades (en el proceso judicial) que demuestran que el juicio por jurados tiene que anularse y pedimos que hasta tanto esto se resuelva Julián tiene que volver a su vivienda donde ya cumplió un arresto domiciliario y no hubo ningún inconveniente”, declaró al sostener que no hay entorpecimiento en el procedimiento legal, ni peligro de fuga.La abogada penalista expresó que “el objetivo principal es el arresto domiciliario en función al interés superior de su hijo de seis años, ya que las consecuencias del encierro de su papá han sido nefastas, queremos que se disponga del arresto domiciliario para que Julián pueda intervenir en la vida del chico”.Por otra parte, Barbitta cuestionó que Christe esté alojado en la Unidad Penal Nº1 y sentenció: “El juez técnico dispuso la prisión preventiva inmediata, es algo inconstitucional porque se sostiene que para que un hombre este privado de su libertad la sentencia tiene que estar firme y faltan muchos caminos aún”.“Julián no se acercó al cuerpo de Julieta, las pericias fueron irregulares, nos escondieron pruebas, es una vergüenza”, sentenció.Por otro lado, mencionó que “el sistema de Juicio por jurado es muy interesante, pero de ningún modo puede afectar garantías constitucionales, es por ello que requerimos que se observe qué está pasando con el poder punitivo del Estado”.