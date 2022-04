Dos hombres volcaron con su camioneta y los encontraron abrazados en una cueva

Foto 1/2 Foto 2/2

Dos hombres fueron hallados abrazados en una cueva con cuadros de hipotermia, luego de que su camioneta 4x4 volcara cuando se trasladaban desde la ciudad bonaerense de Tornquist hacia Sierra de la Ventana. Las dos víctimas, identificadas como Cristian Oscar Cortez y Gonzalo David Miguele, ambos de Mar del Plata, fueron trasladadas al hospital de Tornquist.



El accidente ocurrió el viernes a la noche, en la Ruta 76, cerca de Sierra de la Ventana, donde los hombres, de 31 y 25 años, fueron buscados durante tres horas por numerosos especialistas y hallados pasada la medianoche con sendos cuadros de hipotermia: en él vehículo había una abultada suma de dinero en efectivo y una bala.



Todo comenzó a las 21, cuando alguien escuchó gritos, a la altura del kilómetro 217 de esa autovía, y dio aviso a la Policía. El testigo no vio el vuelco del rodado, que luego fue constatado por los investigadores, según informó el diario La Capital de Mar del Plata.





Unos 35 rescatistas, muchos de ellos bomberos, arribaron al lugar y, después de un hora de transcurrido el operativo, pensaron que ambos hombres estaban muertos, ya que la camioneta estaba volcada. Sin embargo, en su interior no había nadie, más allá del dinero abultado y la bala en cuestión, e incluso no parecían haber participado otros vehículos.





Según declararía luego a la prensa el oficial principal Franco Ragni, a cargo de la dependencia policial de Sierra de la Ventana, al llegar los uniformados avistaron una camioneta tipo 4×4 marca Toyota Hilux en un zanjón, sin ocupantes en su interior.



"No tengo noción de un hecho similar", explicaría más tarde el policía, además de contar que como consecuencia de ese hallazgo los integrantes de las distintas fuerzas montaron un operativo en el que abarcaron 100 metros por ambas banquinas de la ruta, en sus dos sentidos.



"No dimos con nadie. Se sumaron otros servidores para ayudarnos. Incluso llamamos a las localidades a ver si alguien los había levantado, y nada", añadió luego.



Los rescatistas continuaron sus tareas con apoyo de efectivos de Coronel Pringles hasta que, ya pasada la medianoche, al subir la ladera al costado de la calzada, con el frío, el viento y la oscuridad complicando las tareas, vieron una campera en el piso. Algunos metros más adelante se toparon con una roca "imposible de escalar" y, detrás de ella, en una especie de cueva, encontraron a dos hombres.



"Sin ser un especialista de la salud se notaba que estaban cerca de la hipotermia. Luego comenzó lo más difícil que fue ponerlos en tablas largas rígidas y empezar el camino de retorno hacia la asistencia. Uno de los dos podía responder, pero el otro (el más joven) ya había perdido el conocimiento", explicó después Ragni.



Varios socorristas sufrieron heridas leves en el operativo, aunque todos se mostraron felices de haber salvado las vidas de los hombres: "Si no los encontrábamos, el frío de la noche los hubiese matado", se dijeron unos a otros.



De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Cortez y Miguele viajaban desde Tornquist hacia Sierra de la Ventana en su camioneta, cuando, por una mala maniobra quien conducía perdió el control del volante en una curva, donde además hay una pendiente. Eso provocó el despiste hacia la izquierda, y el posterior vuelco del vehículo.



Desde que ocurrió el accidente hasta el momento del hallazgo, ambos hombres permanecieron en estado de shock, por lo que escaparon del lugar y se refugiaron a 300 metros, sin entender lo que ocurría.