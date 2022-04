Muerte de un hombre en hostería derivó en demanda al Estado por daños

La demanda la presentaron el 30 de diciembre de 2020 los herederos de Andrés Milesi, un hombre de 32 años que falleció electrocutado al tocar una baranda de metal del paseo en la Hostería Rose Marie, un complejo que se encuentra sobre el río Paranacito. Por ese hecho hubo una causa penal en la que terminaron condenados por homicidio culposo los propietarios del establecimiento.



La demanda pretende un resarcimiento económico millonario ya que Milesi fue víctima directa de lo que consideran un servicio defectuoso brindado por los propietarios y explotadores del complejo turístico en el marco de una relación de consumo. La pretensión resarcitoria también se dirigió contra el Municipio de Villa Paranacito por permitir que funcione la hostería sin la habilitación pertinente y, contra el Estado Provincial, por entenderlo incurso en omisión y falta de contralor de los actos de sus dependientes, publica Entre Ríos Ahora.



La demanda está caratulada “Milesi, José Edgardo y otras c/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otros s/ ordinario daños y perjuicios”. Si bien la demanda no ha tenido muchos movimientos por la pandemia, ya que fue presentada a fines de 2020, la última novedad se dio el 14 de febrero de este año, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 de Concepción del Uruguay, confirmó una resolución del Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo de Villa Paranacito, quien en agosto de 2021 rechazó conceder el beneficio de gratuidad en el proceso -solicitado por los demandantes- y suspendió el curso del proceso hasta tanto obre acreditado el pago de la tasa de justicia.



El beneficio había sido peticionado en base a la existencia de una supuesta relación de consumo entre la víctima Milesi y dos de los demandados -Carlos Navarro y Susana María Cristina Carpp, propietarios de la hostería-. Para ello se argumentó que el beneficio de litigar sin gastos está previsto para demandas de consumidores, usuarios y asociaciones de defensa de los consumidores en las acciones que la Ley de Defensa del Consumidor les concede (artículos 53 y 55, últimos párrafos, Ley 24240).



La Cámara rechazó la petición por entender que no es aplicable al caso la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que el expediente regresó a Villa Paranacito para que el proceso de fondo continúe.



La causa penal



El 9 de mayo de 2019, el juez Mauricio Derudi, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y los propietarios del complejo turístico y los condenó a prisión condicional -no fueron presos-.



Entonces, el magistrado condenó a Carlos Edelfor Navarro (entonces de 62 años) y Susana María Cristina Carpp (de 63 años) a 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de homicidio culposo y les aplicó una inhabilitación especial para ser prestadores turísticos por el término de 5 años.



Además, le impuso cumplir reglas de conducta por 3 años, entre las cuales se encontraba la obligación de realizar un curso de prestadores turísticos y de condiciones de seguridad laboral.



En el juicio abreviado, los dueños del complejo reconocieron «haber ocasionado en forma culposa la muerte de Andrés Milesi, conforme surge del informe de autopsia médico legal de fecha 26/01/2018 practicado por el Dr. Marcelo Benetti, ello en fecha 25/01/2018 alrededor de las 13.50 horas aproximadamente en el muelle de la hostería que gira bajo la razón social ‘Rose Marie’”.



En la descripción del hecho se recordó que Milesi se encontraba con dos amigos y que “luego de haber salido a pescar en lancha cerca de la boca del río Uruguay se dispusieron a regresar a la Hostería a fin de dar aviso que cenarían en dicho lugar” y que al llegar al complejo Milesi se toma de la baranda del muelle para bajar de la lancha y recibe la descarga eléctrica que le quitó la vida.



La muerte del hombre se le atribuyó “en forma exclusiva a los responsables y/o encargados del predio” a raíz de que incurrieron en “en franca violación del deber de cuidado que la situación requería, omitieron controlar el buen estado y funcionamiento de la instalación eléctrica del muelle mencionado”.

