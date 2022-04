Incidentes por mala maniobra: el conductor del Renault 18 dio su versión

Policiales Conductor atacó a otro y destrozó su camioneta tras una mala maniobra

La versión del conductor del Renault 18

A raíz del incidente ocurrido este sábado a las 18:30 en la esquina de Salellas y Roque Sáenz de la capital provincial, el conductor que fue detenido y trasladado a Alcaidía de Tribunales, dio su versión de los hechos.La discusión que se tornó violenta y que culminó con daños en el parabrisas de una camioneta de reparto de hielo; también dejó lesionados, uno de los conductores detenido por unas horas en Alcaidía y una niña trasladada al Copnaf.”.La policía prosigue con su relato: “Al llegar a la intersección de Almafuerte y Maya, el conductor del Renault 18 detuvo la marcha de su vehículo y descendió del mismo con un palo y le provocó un golpe en el parabrisas dañándolo, luego le abrió la puerta al damnificado y lo golpeó con dicho palo en el abdomen, por lo que este descendió de la camioneta y comenzaron a agredirse ambos, logrando reducirlo hasta la llegada de personal policial”.El dueño del Renault 18 dio su versión adetallando que varios minutos antes a este suceso ambos conductores habían protagonizado otro incidente en otro sector de Avenida Almafuerte. “La camioneta de la fábrica de hielo intentó sobrepasar un vehículo y se me venía de frente. Tuve que irme a la banquina para que no me choque. Yo venía con mi familia (con su hermana, dos sobrinos menores de edad y con su hija de dos años) y uno de mis sobrinos que está enyesado se pegó. Su accionar nos puso a todos en peligro”, indicó.Dijo que el conductor de la camioneta “Pero ellos eran dos, me golpearon, tengo lesionada la boca y la nariz, además me agarraron del cuello. Yo sólo me defendí de las agresiones de ellos. Los policías que llegaron hasta allí, nunca me escucharon; sólo se quedaron con lo que les dijeron los de la camioneta”.Luego llegó la policía y lo esposaron. “Mi hija de dos años estaba en el auto. Les pedí que me dejaran llamar a mi familia y no me dejaron. A la nena se la llevaron al Copnaf y la tuvieron allí tres horas. A mí me llevaron a Alcaidía, esposado”, contó además.El hombre dijo que radicó la denuncia luego en comisaría 15º por los incidentes.