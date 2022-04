Concordia: por "picadas" ilegales fijan operativos en conjunto

Foto: Uno

Se trata de una problemática que parece no tener solución y que pone en peligro la vida, no solo de los protagonistas de estos episodios, sino de terceros.



La Capital del Citrus cuenta con un historial luctuoso de picadas que han terminado con la vida de los motociclistas que buscan desafiar a toda norma vigente, además hay sectores crónicos que son utilizados para tal fin. Los ingresos a la ciudad, ya sea por Villa Adela, ruta 015, Concejal Veiga, como por la Avenida Monseñor Rösch son los epicentros de estas acciones deliberadas, que muchas veces suceden durante la madrugada, como también se han visualizado a plena luz del día, detalla Uno.



En esta última semana las redes sociales se llenaron de comentarios sobre videos, como las imágenes fotográficas que mostraban las picadas sobre la Avenida Arturo Frondizi. Jóvenes a velocidades extremas y conductores en posiciones horizontales sobre los rodados que representaban un atentado a la integridad física.



Desde el área de la Dirección de Tránsito manifestaron el interés por minimizar este tipo de prácticas que están asociadas a los jóvenes. Al mismo tiempo expresaron que buscan involucrar a diferentes fuerzas de seguridad para contrarrestar las picadas clandestinas en distintos puntos de la ciudad.



Roberto Zabala, director de Tránsito de Concordia manifestó: “Empezamos a reunirnos con personal de jefatura de policía, gendarmería, prefectura y el área de seguridad urbana del municipio para mejorar ya que necesitamos la colaboración de todos para minimizar esta problemática de las picadas, como de los ruidos molestos de los escapes. Para esto también se requiere de la participación de los vecinos, ya que nosotros solo no podemos, se nos escapan, pareciera que lo hacen a propósito”.



En declaraciones a LT 15 Radio del Litoral, el funcionario precisó: “Queremos fijar operativos en conjunto, definir estrategias ya sea con la policía como con distintas reparticiones de seguridad de la ciudad”.



“Sucede que tienen –los jóvenes– comunicación entre sí y cuando nos ven salen y salen para otro lado. Cada vez que salimos estamos intentando buscar otras alternativas para sorprenderlos. Nosotros los paramos y disparan. Hace pocos días pasó que golpearon a una agente de Tránsito, la tiraron al piso, eso pasó en el centro, un motociclista le robó el talonario. Hicimos la denuncia como corresponde”, relató.



Al mismo tiempo destacó que se busca el acompañamiento por parte de los vecinos. “Sin la participación de la sociedad es muy difícil. Hemos tenido la participación de los vecinos y vamos a hacer la denuncia como corresponde. Vamos a buscar mecanismos de participación ciudadana para que nos ayuden a identificarlos”, aclaró. Licencia de conducir

En relación a la prórroga al vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir, Zabala expresó: “Tenemos la misma información que tienen todos los distritos, había una prórroga por un año y dentro de esa prórroga estamos extendiéndose 90 días, pero estamos al día. La gente está viniendo y solucionando el tema de renovación, como el inicio del trámite de la licencia”.



A su vez, el funcionario remarcó que ya está en operatividad el programa para descentralizar el control médico en la Central de Tránsito y que desde ahora también se lo puede llevar a cabo en el Sanatorio Concordia. “Para nosotros es muy importante ya que nos ayuda a descomprimir la atención de los médicos de la Dirección de Tránsito”, puntualizó.



Por último, Zabala precisó que a mediados de semana se dará el lanzamiento oficial de la gestión on-line para la renovación, así como el inicio del trámite de la licencia de conducir. “Vendrán a Tránsito quienes tengan el turno asignado. Se está instalando la oficina de informes en la entrada, donde el ciudadano podrá venir con su número y ahí se lo empezará a derivar por las distintas áreas que hacen a la gestión de la licencia de conducir. Los requisitos siguen siendo los mismos, pero por ejemplo para las personas mayores que renuevan todos los años hemos armado un equipo para la atención preferencial. Los hacemos venir, los atendemos en otros lugares para que no suban escaleras, en fin, estamos implementando otra metodología respecto a otros grupos etarios”, finalizó.