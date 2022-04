Tres paranaenses cerca del juicio por el asesinato del tesorero de cooperativa

En el banquillo de los acusados estarán Roberto Andini, excompañero de trabajo en la Cooperativa y allegado de la víctima y su familia. Se sospecha que fue el responsable de idear el plan criminal y contactar a las personas para llevarlo a cabo. Clemente Lencina, el remisero que fue contratado por Andini para trasladar a los entrerrianos desde la terminal de Paraná hasta María Juana; y tras el crimen de Cornalis los llevó hasta Gálvez. Lencina intentó despegarse de la causa y sostuvo que había sido contratado para realizar un viaje como lo hace de manera habitual; sin embargo su participación fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe. Los paranaenses Nicolás Bustamante, Hugo Segovia y Miqueas Córdoba, contratados por Andini para interceptar a Cornalis y robarle el dinero de la Cooperativa, detalla Uno.



Bustamante y Segovia efectuaron una declaración por escrito en la causa, a través de la cual admitieron su participación en el crimen, pero aseguran que Miqueas Córdoba, ex hombre de la banda de Daniel Tavi Celis fue el autor del asesinato.



La defensa de los acusados sostiene que la idea era robarle dinero a Cornalis y no matarlo. En ese punto Bustamente y Segovia sostienen que Córdoba tomó la decisión de terminar con la vida del tesorero. La historia

Cornalis, fue interceptado por tres desconocidos cuando llegaba a su lugar de trabajo, minutos antes de las 6 de la mañana. Los hombres, encapuchados, lo golpearon, lo redujeron, lo amordazaron y lo obligaron a subir a su vehículo.



Durante varias horas nada se supo de su paradero, hasta que su automóvil fue encontrado en un camino rural en inmediaciones de Colonia Eustolia. En el asiento trasero, Cornalis yacía sin vida y con evidentes signos de violencia; en el baúl la Policía encontró más de un millón de pesos que Cornalis llevaba esa mañana a la cooperativa.



La investigación permitió identificar a los posibles autores del crimen: el primer detenido fue un excompañero de trabajo de la víctima, un hombre identificado como Roberto Andini, quien había tenido varios problemas en la cooperativa y Cornalis continuó brindándole asistencia.

Luego fueron detenidos dos hombres oriundos de Paraná, de los tres que fueron a buscar. El cuarto en caer fue un remisero de la zona, y finalmente en diciembre se logró la detención del entrerriano que se encontraba prófugo.



A cada uno de ellos se le endilgó un rol distinto en el plan criminal que terminó con la vida de Cornalis y desde entonces se encuentran detenidos en prisión preventiva a la espera de la resolución de la causa. En una entrevista realizada en Será Justicia programa que se emite por Aire de Santa Fe, el abogado querellante que representa a la familia de Cornalis, Eduardo Rufino, confirmó que hasta el momento los cinco imputados irán a juicio oral ya que no se evalúa la posibilidad de realizar procedimientos abreviados.



La investigación tramita en la Fiscalía de San Jorge, a cargo del fiscal Carlos Zoppegni, quien imputó a los detenidos la coautoría del delito de secuestro extorsivo agravado seguido de muerte dolosa. Rufino detalló que la pena en expectativa que enfrentan los sospechosos por el crimen es la pena máxima de prisión perpetua.



El abogado Rufino destacó el trabajo realizado por la Policía desde el primer momento, cuando Cornalis no llegó a su lugar de trabajo y se inició su búsqueda: “Si no, hubiera sido muy complicado poder dar con los autores”. Agregó que hay abundante evidencia en la investigación que permite sostener la participación de todos ellos en el crimen, además de las declaraciones brindadas por dos de los imputados donde brindaron detalles de lo ocurrido.



Fuente: Uno