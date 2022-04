Desvalijan taller a metros de comisaría: “Ladrones nos vigilan cuando salimos”

Juan Palou, reparador de artefactos electrónicos, contó: "Yo tengo el taller de electrónica en calles San Luis y Castelli, en jurisdicción de Comisaría Primera, pero vivo casa de por medio de la dependencia policial".



No obstante, "en la noche del jueves, un delincuente me rompió una ventana metálica y me entró al taller".



El delincuente "se tomó todo el tiempo y eligió lo que quería llevarse", manifestó el vecino. Respecto al botín que se llevó el ladrón, enumeró: "Me robó dos computadoras, además de equipos escáner, dinero, relojes de taxis y después se fue con el botín como si nada caminando con una mochila".



Posteriormente, el damnificado señaló que "el robo se produjo alrededor de las 22:50 del jueves, se ve que el tipo estuvo unos 20 minutos en la puerta de mi taller tratando de abrirla, luego se sentó, se puso a fumar y luego se fue a tantear la ventana hasta que la abrió, entró y se tomó su tiempo en el interior de mi taller.



Palou estima que "el delincuente estaba controlando los movimientos porque él sabía perfectamente cuánto tiempo yo demoraba en irme. Aunque estaba mi hija puerta de por medio, revolvió todo y se fue caminando como si nada", reiteró Palou.



Finalmente, el reparador de electrónica aseguró que "lamentablemente, no es la primera vez que pasa acá en el barrio", aseverando que "te roban a las cuatro de la tarde" y que "ya hemos tenido un montón de hechos de inseguridad", con la agravante situación que "últimamente, están tratando de abrir las puertas de los domicilios".



"Por eso digo que ya no se puede más vivir así con esta inseguridad", concluyó preocupado Juan Palou.



