Crimen de Julieta Riera: la defensa de Christe solicitó la prisión domiciliaria

Jorge Julián Christe fue declarado culpable del femicidio de su novia, Julieta Riera por un jurado popular conformado para juzgar el hecho, el 15 de abril de 2021. El culpable, está alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde cumple la pena de reclusión perpetua, a la que fue condenado.Si bien la condena ingresó en la Cámara de Casación para que se revea el veredicto del jurado, en las últimas horas se conoció que la defensa solicitó el arresto domiciliario. La audiencia se realizará el próximo lunes a las 9 de la mañana.Corina Beisel, abogada querellante dijo aque “es una posibilidad que tiene la defensa en un proceso penal de solicitar esta medida”. Sin embargo, la letrada señaló que “desde nuestro lado nos vamos a oponer y vamos a dar los argumentos necesarios para que no le otorguen la prisión domiciliaria”.“Desde la querella vamos a sostener que el hecho de que la sentencia no este firme, no es un argumento válido para otorgarle esta morigeración, porque el peligro de fuga se incrementa y Christe tiene los recursos necesarios para poder huir. Además, para no poner en riesgo la inminencia del tratamiento en la Cámara de Casación”, señaló.Al respecto, la letrada agregó: “la defensa no aportó ningún elemento nuevo que sea superador a lo que habían aportado anteriormente”. “Me hubiera encantado escucharlo decir en el juicio oral que era inocente, pero no lo hizo porque es culpable”, sentenció.Al finalizar, remarcó que “esperamos que la Cámara de Casación no le otorgue la prisión domiciliaria y luego que dejen firme la condena”.