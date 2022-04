Alertan por estafas telefónicas: cómo evitar ser víctima de estos ilícitos

Tras varias denuncias por estafas telefónicas, desde la Policía de Concepción del Uruguay emitieron una serie de recomendaciones a los evitar ser víctimas de este tipo de ilícitos. “Dicha modalidad es inteligentemente llevada a cabo por los malhechores, los cuales aludiendo ser del círculo familiar de sus víctimas, generalmente de avanzada edad, donde mediante un elaborado engaño sobre cambios y pérdida de valor de los billetes tanto de moneda extrajera como nacional, les solicitan juntar el mayor monto de dinero y joyas que posean en sus viviendas, para posteriormente ser retirado por uno de los delincuentes, quien se hace pasar por empleado de una entidad y/o gerencia bancaria, siendo esta persona el encargado de ultimar y concretar la afectación patrimonial de sus víctimas”, indica el parte policial.



Y continúa: “Así también ocurren, cuando en los llamados telefónicos, refieren pertenecer a alguna entidad bancaria, instituciones gubernamentales, empleados de plataformas de compra-venta online, plataformas virtuales de mensajería como WhatsApp, Telegram, entre otros, solicitando que el receptor de la llamada realice transacciones en los cajeros automáticos o por homebanking por supuestos reintegros de dinero, reconocimientos de asistencias sociales, reconstrucción histórica, o hasta solicitando un código de confirmación de turnos por vacunación, logrando de esta manera los delincuentes efectuar rápidamente el cambio de claves de acceso a dichos portales y la clonación de las cuentas, comunicándose luego con sus allegados para pedirles dinero haciéndose pasar por ellos”.



De acuerdo a los que indicaron desde la Departamental policial de Uruguay, “si bien los delincuentes llaman a números telefónicos elegidos al azar, no se tiene que descartar que en muchos casos ya cuenten con alguna información de antemano de la persona que recibe la comunicación, a quien en la mayoría de los casos no la conocen, llamándola por su propio nombre o apellido”. Según aclararon desde la dependencia, “hoy en día, estos datos se encuentran al alcance de la mano de estos sujetos a través de distintas herramientas que brinda el acceso a Internet, sumado al gran avance de las tecnologías y de la utilización imprudente de las redes, tal es así como conocer el número telefónico que corresponde a una dirección puntual, nombre y apellido del titular de la línea, y familiares y amigos de las posibles víctimas”.



“Asimismo, es de importancia resaltar que, en la mayoría de los casos, es el propio damnificado, quien entrañado por el engaño, brinda y muchas veces confirman detalles de sus datos (nombres, direcciones) que los malhechores necesitan para continuar con su conducta”, indicaron desde la Policía.



Fue en ese sentido, que se aconsejó:

- Ante una comunicación telefónica de ese tipo, lo esencial es guardar la calma.

- Es recomendable cortar la comunicación inmediatamente.

- Nunca aportar información tanto personal como del grupo familiar que pueda ser utilizada por los estafadores.

- Siempre desconfíe si le solicitan dinero o algún tipo de depósito, ya que ninguna entidad bancaria ni instituciones gubernamentales se comunicará telefónicamente para realizar dichas solicitudes.

- Instruir a todas las personas de la casa que puedan atender el teléfono, fundamentalmente a los niños, mayores y al personal doméstico, acerca de no aportar datos a desconocidos sobre los miembros de la familia o el movimiento del hogar.

- Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana, o a los números telefónicos 101 o 422222 (Departamental policial de Uruguay), para poder corroborar la información.