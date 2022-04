“Fue una desgracia con suerte”: dieron de alta a conductora que volcó en Paraná

En la madrugada de este viernes, se produjo el vuelco de un automóvil Ford Ka, que era conducido por una joven de 26 años que circulaba de norte a sur por Avenida Circunvalación de la capital entrerriana. Antes de llegar a la intersección con calle Churruarín y por causas que aún se desconocen, perdió el control del auto y terminó volcando sobre la banquina., el Comisario Principal Lisandro Reyes, Jefe de la Comisaría 12, afirmó que “fue un accidente con suerte teniendo en cuenta cómo quedó el vehículo. La joven que se conducía en el auto ya fue dada de alta y está en su domicilio”.Alrededor de las 3 de la mañana, los efectivos fueron notificados del vuelco y al llegar al lugar ya se encontraban los servicios de emergencia “tratando de sacar a la chica de adentro del vehículo que había dado varios tumbos. Al principio no se podía saber por qué era la magnitud del hecho”, dijo el Comisario y dio cuenta que la joven “aparentemente había estado cenando con el novio y al llegar a esta zona, tuvo el vuelco, habría dado unos tres tumbos y quedó dado vuelta. La chica había quedado atrapada y se la trasladó al hospital San Martín”. Afortunadamente ya fue dada de alta ya que no presentaba ninguna lesión ósea.Reyes expresó que la joven accidentada, “vive en calle Francia, venía por la Circunvalación desde la zona del Acceso Norte y en la curva perdió el control y volcó. Todavía no pudimos dialogar con ella para que nos explique cómo fue el hecho”.En este sentido, el Comisario aclaró que a la hora del siniestro “no llovía y la iluminación de noche es perfecta. No sabemos por qué fue el vuelco, si por alguna maniobra u otro hecho. Fue una desgracia con suerte porque no sufrió ninguna lesión y llevaba puesto el cinturón de seguridad”.Finalmente el Jefe de la Comisaría 12 dio cuenta que “esta es una zona donde suele haber muchos accidentes. Muchas veces la gente no toma dimensiones y por imprudencia, porque están mirando el celular o vienen a mucha velocidad, se producen estos hechos”.