Condenaron a joven que intentó matar a balazos a un adolescente

Un joven que se encuentra detenido acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de un menor de edad, al que le disparó varias veces con un revólver de grueso calibre, fue condenado a prisión efectiva este jueves y quien lo acompañaba en ese momento recibió una pena condicional.



Se trata de Ezequiel Iván Romero de 23 años, y Ramiro Ariel Aguiar (alias Negro o Farsante) de 20 años.



La fiscal del caso, doctora María José Labalta, les imputó la tentativa de homicidio a ambos, pero, pero finalmente esta acusación quedó para el caso de Romero, en tanto que Aguiar fue considerado participe secundario, llegándose así a un acuerdo abreviado.



El ataque a balazos



Como se recordará, el hecho ocurrió en horas de la tarde en zona de calle Artusi y Máximo Álvarez, cuando SP de 17 años, fue sorprendido por Romero que iba acompañado por Aguirre y desde un Fiat Duna color blanco, le efectuó varios disparos, lesionándolo en el muslo izquierdo y en la zona de la Cresta Ilíaca del mismo lado, usando un revolver calibre 32, que no fuera encontrado.



El menor fue llevado al hospital y sometido a curaciones, confirmándose que la herida del mismo presentaba orificio de entrada y salida y la de la cadera quedó el proyectil allí alojado y no fue extraído por seguridad, destacándose que los ocupantes del auto fueron interceptados en zona de Moreno y Suipacha.



La fiscal confirmó que la víctima reconoció a Romero y otro elemento importante fue que los dermotest dieron positivos y que además corroboran que Romero disparó desde la ventanilla del auto, sin bajar, constatándose además impactos de bala en un auto estacionado en la zona.



Labalta dijo que ambos imputados no tienen antecedentes penales, lo que fue un atenuante (como el arrepentimiento demostrado) a la hora de solicitar una pena, agregando que el acuerdo de parte llegó con la aceptación voluntarios de los dos encartados y solicitó la pena de 5 años y 3 meses de prisión efectiva en al caso de Romero y de un año condicional para Aguilar, más reglas de conducta.



Tras el alegato Fiscal, los defensores señalaron el acuerdo total a lo expresado y la renuncia a los plazos casatorios, por lo que de ser homologado en acuerdo, la pena quedaría firme.



Seguidamente la jueza de Garantías Nº 1, doctora Melisa Ríos, realizó un análisis de lo presentado, considerando que se daban las condiciones para aprobar el acuerdo, pero previamente dialogó con los jóvenes, explicándole el alcance de este acuerdo y si ellos lo habían firmado conformes y sin presiones, para luego realizar una seria de recomendaciones a ambos, para superar esta etapa de su vida y reorganizarse a futuro, alejándose de este tipo de conductas.



Fue así que la magistrada dejó firme el pedido de las partes y la pena. En el caso de Romero, se descontarán de su condena los días que permaneciera privado de su libertad durante el proceso, publica 03442.