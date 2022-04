Robaron casi medio millón de pesos en electrodomésticos de una vivienda en zona norte de Gualeguaychú. “La denuncia fue realizada en Comisaría Tercera pero hasta ahora no hemos tenido novedades de las cosas que se llevaron”, contó la damnificada a Radio Máxima.



La mujer relató que el sábado por la noche se fueron con su pareja y pequeño hijo y que el domingo al regresar se encontraron con toda la casa revuelta.



“Saltaron el tapial, abrieron una ventana que da al fondo y se llevaron mi computadora, marca Lenovo color gris, una play 3, dos televisores marcas Philips y Sanyo y una bicicleta marca Venzo rodado 29, color verde manzana, que estaba como nueva, porque la habíamos usado poco. Usaron una escalera para salir con las cosas y seguramente han sido dos personas o más. No hay cámaras de seguridad y ningún vecino vio nada, solo escucharon que ladraba mucho el perro, pero no salieron a mirar”, detalló.



Gisel es docente y pidió que “si alguien ya compró las cosas o sabe algo que se ponga en contacto con nosotros, le vamos a pagar lo que abonó por ellas. La computadora es mi herramienta de trabajo y necesito recuperarla por todo el material que ahí tenía. Es horrible sentirse tan vulnerable, que han tocado todo, y que en un rato se llevaron tanto. La computadora nada más sale 150 mil pesos, otro tanto la bici, así que sumando las tele y la play deber ser casi medio millón, imposible reponer eso hoy”, finalizó