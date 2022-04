El llamado y el aviso de un ladrón: "¡Doña!, vengo a robar"

El hecho ocurrió a las 10 de la mañana en las calles Corrientes y Zeballos de Rosario. La empleada estaba en el depósito y fue llamada por el delincuente que le avisó de sus intenciones."¡Doña!", llamó el delincuente apenas ingresó a la panadería. La empleada salió del depósito ante el anuncio y se encontró con el ladrón que le dijo: "Vengo a robar". Todo quedó grabado.En pleno centro de Rosario, este miércoles una panadería fue víctima del tercer robo en menos de un año. Mientras la mujer se encontraba en la parte trasera del local, un hombre ingresó y notó que no había nadie atendiendo. Es así que llama al grito de "¡Doña!" y esperó.Minutos después, captados por las cámaras de seguridad del local, el hombre continuó: "Vengo a robar. Dame toda la plata, estoy armado". Ante la amenaza la empleada se escondió en el depósito y encendió la alarma. El hombre pasó al sector del mostrador y se llevó una notebook."Atiné a esconderme, vino la policía y me abrieron los vecinos porque estaba encerrada", comentó la empleada a El Tres. "Por lo que se ve en las imágenes no es la misma persona que ya nos robó. Yo levanté las manos y le dije que haga lo que quiera", finalizó.