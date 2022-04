Mujer muerta en jacuzzi de hotel: hubo allanamiento, pero no aparece la pareja

El hombre de 45 años que acompañaba a la mujer hallada muerta en el jacuzzi de un hotel céntrico de la ciudad de Rosario el pasado lunes continua prófugo a pesar de allanamientos realizados por la policía en la provincia de Buenos Aires, luego de que la Justicia ordenara su captura, informaron hoy fuentes judiciales.



El domicilio con el que se registró en el hotel Plaza Real de Rosario el hombre identificado en la investigación como Ezequiel Maximiliano M. (45) fue allanado en las últimas horas aunque el "no fue encontrado", informaron a Télam voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Rosario.



Con el pedido de captura librado por el fiscal Adrián Spelta, quien investiga la muerte de Nara Acosta (33), efectivos de la Delegación Departamental de Escobar allanaron una vivienda ubicada en el Maschwitz Country Club, situado a la altura del kilómetro 44.500 de la colectora de la ruta 9, en Ingeniero Maschwitz, aunque sin resultados positivos, se informó oficialmente.



En tanto, los familiares de la mujer hallada muerta, quien vivía en el barrio porteño de Colegiales, confirmaron que ambos tenían una relación afectiva, añadieron los voceros.



En base a las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del hotel rosarino, se estableció que el hombre abandonó el establecimiento a bordo del mismo auto en el que había llegado con Acosta cuando, de acuerdo a los peritajes, la mujer ya había muerto.



El fiscal aguarda los resultados de la autopsia para establecer la calificación de la causa, por ahora caratulada como "muerte dudosa".



Si bien de acuerdo con el informe preliminar el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia, el fiscal ordenó una ampliación de la autopsia para determinar si había consumido estupefacientes, debido a las evidencias halladas en la habitación respecto de la presencia de sustancias.



La mujer y el hombre buscado se alojaron el miércoles de la semana pasada en un hotel, ubicado sobre la calle Santa Fe al 1.600, del centro de Rosario, con la intención de pasar el fin de semana largo.



El lunes a la tarde la mujer fue encontrada muerta y sumergida boca abajo en el jacuzzi de la habitación por el personal del lugar al no tener respuesta de los huéspedes.



En el marco de la causa se siguen varias líneas de investigación que van desde una muerte por consumo de estupefacientes hasta un homicidio, confiaron a Télam voceros vinculados a la investigación.