Policía fue golpeada por un hombre y tiene “fracturas múltiples” de cráneo

La oficial de la Policía de la Ciudad que fue atacada esta mañana por un hombre fuera de sí que le robó el arma reglamentaria y efectuó disparos en el barrio porteño de Palermo, sufrió "fracturas múltiples" en el cráneo y se encuentra “confundida”, según informó el director del Hospital Fernández, donde se encuentra internada en observación.



Ignacio Previgliano, director del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, ubicado en la calle Cerviño 3356 del barrio porteño de Palermo, aseguró que la oficial Victoria Ponce sufrió un “traumatismo de cráneo leve potencialmente grave”.



“Tiene fracturas múltiples de cráneo con una contusión en la parte frontal del cerebro y un traumatismo maxilofacial con heridas cortantes en el rostro que ya fueron suturadas”, detalló Previgliano a la prensa.



El médico estuvo acompañado por el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro y del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, quienes fueron a visitar a la oficial ciclista de la Comisaría Vecinal 14 C que fue agredida.



“Entró lucida y en este momento está un poco confundida. Se le realizó una segunda tomografía computada que no mostró empeoramiento y una radiografía del nervio óptico para saber si tenía hipertensión intracraneal y afortunadamente no lo tiene”, explicó el especialista.



“Esta confundida, no tiene noción del día ni la hora pero sí de dónde está”, añadió.



El director médico dijo que, con el correr del tiempo, se conocerá si la mujer tendrá alguna secuela neurológica o no, aunque aclaró que en el 90 por ciento de los casos no la poseen y que las próximas 48 horas son fundamentales para la evolución.



“No necesita ser intervenida quirúrgicamente y será trasladada por su ART al Hospital Italiano”, precisó.