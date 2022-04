Hermanos muertos en choque: el caso podría ser resuelto en un juicio por jurado

conmocionó a Paraná; el automóvil Renault Megane en el que se trasladaban fue impactado por un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), al mando de. Tras el fatal siniestro -registrado a las 6 del domingo 13 de marzo alrededor de las 6, sobre Avenida de las Américas y calle Lisandro de la Torre- el colectivero fue imputado por el delito de. “Ese dosaje constituye una de las agravantes más del artículo 84 bis del Código Penal en el caso de Homicidio Culposo agravado”, confirmó a Elonce el abogado querellante en representación de la familia de las víctimas, Cristian Ermácora. Es que según apuntó, además de lapara conducir cualquier tipo de vehículos,“Estamos terminando las diligencias que faltan en la investigación para solicitar la remisión a juicio comosegún la posición de esta querella y del Ministerio Público Fiscal,”, anticipó el querellante.Y agregó: “Si se hace lugar al pedido de la Fiscalía y la querella que es con dolo eventual, como la, podría ser remitido a juicio por jurado”. “Pero si la Justicia entiende que se trata de un Homicidio Culposo agravado se haría un juicio con tribunal”, aclaró.Asimismo, el abogado reconoció que el caso podría ser resuelto en un juicio abreviado, es decir que se podría llegar a acordar algún tipo de pena con el imputado, la querella y fiscalía. “Son muchas las alternativas y no se tiene, todavía, una fecha certera de cuándo podría realizarse el juicio, si es posible que se realice”, reconoció.“En cualquiera de los casosporque partimos de la base de un Homicidio Culposo con por lo menos cuatro agravantes, lo cual, necesariamente conlleva una pena de prisión efectiva”, sentenció. En relación a los agravantes, detalló Ermácora que son cuatro y acumulados:En la oportunidad, el querellante confirmó que. “La prisión domiciliaria le fue morigerada y se establecieron otras medidas de coerción entre las que, por ejemplo, debe fijar domicilio, no puede salir de la provincia, no puede retirarse a más de 150 kilómetros de la ciudad, no puede fijar ningún tipo de vehículos, entre otras”.Se recordará que a casi un mes del trágico accidente, para el viernes 8 estaba prevista una pericia criminalista a fin de determinar el recorrido del colectivo que habría desencadenado la fatalidad; el interno 2229 de la línea 6 fue trasladado hacia el lugar del hecho y permanecía sobre el carril central de la transitada avenida, pero “por una falla mecánica” en la unidad, la medida fue suspendida apenas iniciada.Al respecto, el querellante confirmó quey aseguró que esa pericia se realizará. “El colectivo que estaba secuestrado ya fue restituido a la empresa para su reparación y para que se nos pueda facilitar un coche similar”, explicó al aclarar: “No es reconstrucción del hecho, sino