Hacía un reparto, lo balearon y lo salvó una moneda de 2 pesos

Un hombre fue interceptado en la ciudad de Córdoba por un ladrón que le disparó, pero salvó su vida gracias a una moneda de dos pesos ya que la bala rozó primero en la misma y después entró a su pierna, pero no tocó la arteria femoral por apenas unos centímetros.



El hecho sucedió el pasado Viernes Santo en horas del mediodía cuando Franco Rodríguez estaba haciendo un reparto de fiambres de un local del barrio Comercial cuando fue interceptado por un delincuente.



Según relató la víctima, el episodio sucedió al mediodía, en momentos en que el barrio estaba lleno de gente.



Indicó que todo sucedió cuando caminaba al negocio y observó a un individuo acercándose y, en un momento determinado, sacó algo del bolsillo: "Instintivamente traté de agarrarlo", señaló el trabajador.



Ante esta situación, el ladrón le disparó y huyó, mientras que el impacto de bala dio en la moneda que quedó dividida en dos partes: "Traspasó la billetera de cuero y al otro día me dí cuenta que había pegado en la moneda y la dobló, eso fue lo que desvió la bala", contó.



Afortunadamente el proyectil no tocó su arteria femoral: "A la bala la tengo alojada y esta semana me van a decir si la sacan o la dejan ahí. Le doy gracias a Dios por haber protegido mi vida".



"Mi hijo me dijo: 'Mirá si me quedaba sin papi'; y ahí todo me cayó. Realmente le agradezco a Dios porque fue un milagro y hoy lo puedo estar contando", culminó. (Cadena 3)