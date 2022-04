Dejaron una nota intimidatoria y 46 vainas servidas en una escuela de Rosario

Una nota intimidatoria y 46 vainas servidas fueron halladas este miércoles por la mañana en la puerta de una escuela de la zona sur de la ciudad de Rosario, por lo cual se suspendieron las clases en ese establecimiento educativo y se inició una investigación penal, informaron fuentes policiales.



La directora de la escuela dijo que “en 25 años jamás existió un hecho semejante” y agregó que estaba “sorprendida” por la amenaza y que desconoce de dónde puede provenir.



La intimidación fue repudiada por la ministra de Educación de Santa Fe, Sonia Cantero, quien expresó que se trata de "un hecho que conmueve" e informó que desde su cartera ya se pusieron en contacto con el Ministerio de Seguridad.



El episodio ocurrió esta mañana en la escuela Islas Malvinas, situada en Uriburu y España, de la zona sur de Rosario, donde se halló un papel con un mensaje intimidatorio escrito a mano y 46 vainas, aunque sin que se detectaran orificios de bala en la fachada del edificio.



Si bien en un primer momento las autoridades creyeron que se había tratado de una balacera, no se encontraron orificios de bala en la fachada del edificio.



“A ver si se ganan el sueldo, así que ocupate de tu cargo y de tus zorras. Seños eran las de antes!!", dice el mensaje dejado en el lugar, escrito a mano y con faltas de ortografía.



El cartel estaba pegado en el portón del establecimiento, que tiene alarma pero no cuenta con cámaras de videovigilancia.



El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación mediante la unidad de Flagrancia, que ordenó al gabinete criminalístico relevar la escena del hecho y las cámaras de seguridad de la zona, informaron voceros judiciales.



Por el momento se desconocen los autores y los motivos de la amenaza a la escuela “Islas Malvinas”, dijeron a Télam los mismos voceros.



La directora interina de la escuela, Daniela Kuriguer, que es docente de la institución desde hace 25 años, señaló a la prensa que tanto ella como sus colegas están "muy dolidas y sorprendidas", ya que desconocen el motivo de la amenaza.



"Hablan de que seños eran las de antes; yo les digo que las seños ponemos el cuerpo todos los días", dijo Kuriguer.



Como consecuencia del hecho, los padres de los alumnos decidieron retirar a sus hijos del establecimiento y en el turno mañana no hubo clases, aunque las maestras permanecieron en el lugar para no abandonar el establecimiento educativo, al que asisten unos 700 chicos en ambos turnos.



Sobre este punto, la directora sostuvo que "los chicos se retiraron a sus casas por decisión consensuada con los papás, debido a la conmoción que esto causa".



Kuriguer explicó que esta mañana alrededor de las 6.30, “cuando se abre el portón, que lo tenemos con reja, estaba la nota pegada”.



“Y cuando ingresa (el personal no docente) se encuentran con todas las vainas. No hubo disparos, simplemente dejaron la nota y tiraron las vainas”, detalló la docente.



La directora sostuvo que junto al resto de las docentes se sentían “muy dolidas, porque somos una institución en el barrio que no tiene algún conflicto en particular”.



Destacó el acompañamiento del Ministerio de Educación y dijo sobre la amenaza que “no podemos dar ninguna respuesta porque estamos tan sorprendidos como ustedes”, los periodistas que acudieron a la escuela.



Por su parte, el secretario general de la delegación Rosario del gremio docente Amsafé, Gustavo Terés, sostuvo que “éste es un hecho muy serio de violencia y barbarie” y agregó que “las autoridades tienen la responsabilidad de investigar y de no naturalizar que estas cosas sucedan en una institución pública”.



Desde la escuela, a la que llegó para brindar el apoyo sindical al equipo docente, Terés añadió que “nadie discute la situación de crisis que tiene el sistema educativo”.



“Eso tiene que ver con la precarización educativa y con muchos comportamientos del Ministerio de Educación”, dijo, para agregar que “eso no puede ser motivo para este tipo de hechos de barbarie, que generan temores y divisiones”.



El dirigente sostuvo que “si abandonamos, y los que promueven la violencia empiezan a ganar las instituciones públicas, estamos en serio riesgo como sociedad”.