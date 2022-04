Trasladaron a Buenos Aires al sospechoso de matar a mujer trans en Concordia

El pasado viernes 8 de abril, efectivos de la policía de Entre Ríos detuvieron al principal sospechoso por el crimen de Fernanda López, de 33 años, ocurrido el pasado 30 de marzo en inmediaciones de calles Tala y Urdinarrain, de la ciudad de Concordia.



Sobre el hombre de 34 años recaía un pedido de captura desde el año 2019, ordenado por el Tribunal Oral Criminal N°1 de la ciudad de La Plata, a raíz de un hecho por “robo calificado”.



Además, el detenido también estaría sospechado de haber participado del asesinato de Fernanda. Es por eso que, tras su aprehensión, desde el Ministerio Público Fiscal y los investigadores se encuentran trabajando para solidificar su relación con el crimen de la mujer trans.



En relación al asesinato de Fernanda López, el fiscal Juan Pablo De Giambattista, contó que “estamos transitando etapas decisivas respecto a las pericias que hemos recolectado que son muy importantes. Las mismas fueron analizadas no solamente en Concordia, sino que también en Paraná”.



Haciendo mención al presunto implicado en el crimen ocurrido en inmediaciones de Tala y Urdinarrain, De Giambattista precisó que “hay una persona en calidad de sospechada y desde la fiscalía tenemos elementos para tenerla en esa situación por el homicidio de Fernanda".



Asimismo, explicó que “nuestro Código Procesal de Ley Penal establece que todo lo que se vaya revisando tiene que ser debidamente notificado y poner en conocimiento de quién se sospecha, por eso se le designó un defensor oficial al detenido". Fue allí que “en el marco de esa situación, cuando se le preguntaron por sus antecedentes, surgió que, en el año 2019, el sospechado tiene pedido de detención del Tribunal N°1 de la ciudad de La Plata por haber cometido un delito de robo calificado".



En virtud de ello, “atento a que había una orden de detención, se formalizó de esa manera”, es decir, fue trasladado hacia la ciudad de La Plata, remarcó el representante del Ministerio Púbico Fiscal a Diario Río Uruguay .



Consultado sobre cómo fue el móvil del crimen de Fernanda, el letrado subrayó que “todavía no está esclarecido el móvil, lo que si sabemos cómo fue el ataque, sabemos que se materializó con un elemento cortopunzante, sabemos el tiempo de duración y sabemos el lugar, pero no tenemos todavía acreditado la posibilidad de un crimen de odio, un conflicto vecinal o en qué circunstancias ocurrió la muerte", mencionó.