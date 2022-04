Identificaron a la mujer que apareció muerta en el jacuzzi de reconocido hotel

Policiales Mujer apareció muerta en el jacuzzi de reconocido hotel y buscan a su pareja

Una mujer que había viajado a Rosario para pasar el fin de semana largo en un reconocido hotel de la ciudad apareció muerta en el jacuzzi de su habitación. El caso es investigado por la Justicia de Santa Fe y hasta ahora es un misterio qué fue lo que pasó con la huésped.. La autopsia se realizó con el protocolo con el que se investigan los femicidios, pero los resultados preliminares. Por el estado de descomposición del cuerpo se pidió la ampliación de los exámenes anatomopatológicos, para confirmar siEl fiscal que trabaja el caso, Adrián Spelta, explicó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. De acuerdo a las pericias preliminares, se estima que transcurrieron unas 36 horas desde el momento del fallecimiento. El personal del hotel la vio con vida, por última vez, el sábado.La mujer, de 45 años, se registró junto a su pareja, también de la provincia de Buenos Aires, en el hotel Plaza Real el miércoles pasado. Luego de hacer una transferencia bancaria para reservar la habitación, pagaron el resto de la estadía en efectivo.El lunes a las 10 debían retirarse. Al no presentarse para realizar el trámite, desde recepción intentaron ubicarlos, pero nadie contestaba. La gerencia del hotel dispuso entonces que el personal ingrese en la habitación. Allí, encontraron un cuerpo boca abajo, sumergido en el jacuzzi.Una primera versión indicaba que se trataba de un hombre, pero horas más tarde, después del trabajo de los peritos, el fiscal Spelta confirmó que se trataba de la misma mujer que había hecho la reservación.En la habitación no había indicios de que se hubiese producido una pelea ni signos de violencia. Los investigadores hallaron rastros de cocaína y evidencias del consumo de crack. Los huéspedes habrían tapado los detectores de humo."Presumimos que estuvieron consumiendo drogas dentro de la habitación", anticipó Spelta. En la habitación estaban todos los elementos que pertenecían a la víctima: ropa, documentación y su valija.“Existen los mismos elementos para suponer que fue una muerte natural por un exceso en el consumo de estupefacientes, una conducta mecánica del hombre hacia la mujer o un accidente doméstico. No lo voy a poder confirmar hasta no tener la autopsia", había dicho el lunes el fiscal del caso.Al acompañante lo siguen buscando. De acuerdo a la documentación y los registros hallados, no existía entre él y la mujer un vínculo legal.Se presume que el hombre abandonó el hotel el domingo, luego de que la mujer falleciera. Las cámaras de seguridad del lugar registran las distintas salidas y múltiples zonas del interior, por lo que entre el lunes y martes el fiscal espera contar con el recorrido que hizo antes de dejar el lugar.El hombre no dejó ni ropa ni documentación: aunque está identificado por los investigadores, no trascendió su nombre.El fiscal solicitó datos en el peaje de General Lagos, ubicado en la autopista que une Buenos Aires con Rosario, para saber si abandonó la provincia. También, el registro en distintos puntos de la ciudad donde las cámaras captan las patentes de los vehículos.El hotel Plaza Real está ubicado en Santa Fe al 1600, a cien metros de uno de los paseos peatonales más transitados de la ciudad y a 150 metros de la sede de la Bolsa de Comercio local.