Joven quemada con aceite en Viale: secuestraron una maza y hoy habrá una marcha

La Policía de Viale realizó un allanamiento en la vivienda de Román Aguilar, el hombre acusado por el intento de femicidio de su expareja Priscila Metz, a quien golpeó y roció con aceite caliente. Tal como informódesde el lugar del procedimiento, las tareas se realizaron en la vivienda donde se produjo el ataque, a tres cuadras de la plaza principal de la localidad.Finalmente, tras varias horas de trabajo y con la presencia de testigos,para romperle el teléfono, además de arrojarle aceite hirviendo en el rostro y quebrarle los anteojos.Priscila Metz permanece internada en el hospital Castilla Mira de Viale tras ser atacada por su ex pareja quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro, le rompió el celular con una maza y le quebró sus anteojos. La víctima fue hasta la casa de su ex pareja, con la que tienen un hijo en común de 5 años, el lunes a la mañana para recibir el dinero de la cuota alimentaria y fue ahí cuando el sujeto la agredió e intentó matarla.Según informaron desde la policía de Viale, Metz era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y no es la primera vez que sufría agresiones.Román Aguilar, acusado de intentar matar y quemar con aceite hirviendo a Priscila Metz, llegó este martes hasta el edificio de Tribunales, en libertad, y tras el inicio de la audiencia judicial en la que se iba a resolver su situación procesal, se dispusieron 48 horas de espera -bajo custodia policial- mientras será tratado en el Hospital Escuela de Salud Mental dado que, según adujo, sufrió un ataque de pánico.De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, Aguilar dijo estar descompuesto y producto de esa situación, se retiró de la sala de audiencias en la que se debía resolver su situación procesal. Debido a ese imprevisto en la salud mental del principal acusado por el violento ataque a Priscila, la audiencia de imputación y prisión preventiva que estaba prevista para este martes, fue suspendida.Tras el intento de femicidio en Viale, familiares y amigos de Priscila Metz, harán una marcha en la localidad con el objetivo de pedir justicia. La convocatoria es para este miércoles a las 20.30 en el banco rojo de dicha localidad, sito en 24 de septiembre y San Martín.