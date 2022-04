Violacion en grupo: Imputaron por amenazas a cinco de los seis acusados

Cinco de los seis detenidos por la violación en grupo de una joven de 21 años cometida adentro de un auto estacionado en Palermo fueron indagados y quedaron imputados este martes por amenazar a una panadera y a su esposo que se acercaron para auxiliar a la víctima.



Los jóvenes que declararon fueron Thomas Fabián Domínguez, Franco Jesús Lykan, Ignacio Retondo, Ángel Pascual Ramos y Steven Alexis Cuzzoni. Todos ellos ingresaron cerca de las 8 a la sede de la Fiscalía Penal, Correccional y de Faltas 2, ubicada en la avenida Cabildo 3067, del barrio porteño de Belgrano y serán indagados por el delito de “amenazas simples”, contemplado en el artículo 149 del Código Penal.



Los acusados fueron señalados por Natalia Concepción Duarte Godoy y a su esposo, Orlando Jesús Ibarra, como quienes los amenazaron e insultaron cuando se aproximaron al vehículo en el que abusaban de la joven y que estaba detenido frente a su panadería. El único que no fue identificado fue Lautaro Dante Ciongo Pasotti, ya que no se hallaron en principio elementos para vincularlo.



Cuáles fueron las amenazas a la panadera y su esposo



“Hijos de puta. Van a ver. Ya van a ver, vamos a volver. Ya les vimos las caras y sabemos dónde trabajan. Los vamos a venir a buscar, ya sabemos de dónde son”, fue una de las amenazas denunciadas por la pareja, representada en la causa por el abogado Marino Cid Aparicio.



Según la presentación formulada por el abogado, el acusado Thomas Fabián Domínguez puntualmente le dijo a Ibarra: "Ya te vi la cara, sabemos de dónde sos, te voy a venir a buscar. Mirame, mirame”.



Los seis jóvenes acusados de la violación ocurrida en las inmediaciones de la Plaza Serrano del barrio porteño de Palermo están procesados con prisión preventiva y detenidos como presuntos coautores de un "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas", delito que prevé de 8 a 20 años de cárcel.



El hecho del que se los acusa ocurrió el feriado del pasado 28 de febrero, a partir de las 14.45, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.



Mientras cuatro de los imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan-, estuvieron dentro del auto con la víctima, los otros dos -Domínguez y Retondo-, cantaban y tocaban la guitarra en la vereda, aunque "observando y convalidando el ataque sexual", según la resolución del juez.



Fernández sostuvo que los acusados se aprovecharon del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima -tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo-, a partir de lo cual no estaba en condiciones de consentir ningún acto sexual, algo que los camaristas destacaron en su fallo.