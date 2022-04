Generación Zoe: Indagarán a Cositorto por presunta asociación ilícita y estafas

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, que desde el martes pasado se encuentra alojado en la cárcel cordobesa de Bouwer, será indagado este lunes por la justicia local por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas que, según la investigación preliminar, tiene como víctimas a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como Ponzi o piramidal.



La causa es investigada por la Fiscalía de Villa María, a cargo de Juliana Companys, y el abogado defensor del acusado, Guillermo Dragotto, quien confirmó la fecha de indagatoria.



“La Fiscalía nos notificó que para el lunes a las 9, se llevará a cabo la indagatoria de Cositorto de manera presencial. Será trasladado en las primeras horas de ese día a Villa María para llevar adelante el acto procesal", explicó el letrado a Cadena 3.



Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril en República Dominicana luego de permanecer en calidad de prófugo, y con pedido de captura internacional, desde el 18 de febrero cuando se desplegaron múltiples allanamientos a partir de denuncias de los ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones.



Hasta la fecha suma una veintena de detenidos en la causa, en tanto que se espera que en los próximos días también sea extraditado a la Argentina el último de los que se encontraba prófugo y con pedido de captura internacional, el exjuez federal porteño Héctor Yrimia, vinculado con el área jurídica de Generación Zoe, que se entregó la semana pasada ante Interpol en Dubai (Emiratos Árabes).



En operativos ordenados la semana pasada por la fiscal Companys en seis domicilios de Buenos Aires se secuestraron documentación, elementos electrónicos y US$ 565 mil y $63 mil.



Según lo que se conoce de las distintas causas que involucran a Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.



Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.



El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.



La Inspección General de Justicia (IGJ) también asimismo acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.