Choque en transitada esquina: “venía por Malvinas y la señora no me vio”

En las primeras horas de la tarde de este martes, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles Malvinas y Córdoba, de la ciudad de Paraná, que dejó como saldo importantes daños materiales.El choque estuvo protagonizado por un automóvil Ford Ka, color gris que era conducido por una joven y una camioneta Ford Ranger, color negra, en la cual se trasladaba una mujer.Según se pudo establecer, el vehículo de menor porte, que iba por Malvinas, fue embestido por la camioneta cuando ya estaba haciendo el cruce de la bocacalle, lo cual no fue advertido por la conductora de la Ranger.Producto del impacto, el Ford Ka terminó con un fuerte golpe en la puerta del conductor y afortunadamente no hubo lesionados.“Venía por Malvinas y no me vio la señora, fue un segundo. El auto si quedó golpeado pero a mí no me hizo nada. Fue un poco de mala suerte, pero todo se arregla”, dijo ala joven que conducía el Ka.Desde uno de los comercios ubicados en la mencionada esquina, indicaron que estos choques ocurren con frecuencia debido a que “no se respeta demasiado el paso”, y deslizaron que debería instalarse un semáforo para evitar estos siniestros viales.