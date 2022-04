Allanaron casa donde Priscila fue atacada por su expareja y quemada con aceite

A tres cuadras de la plaza principal de Viale, allanaron la vivienda donde se produjo el ataque a Priscila Metz, de 25 años, la joven a la cual su ex pareja le arrojó aceite hirviendo en el rostro. Fuentes policiales indicaron al móvil depresente en la localidad del departamento Paraná, que buscaban “un machete, un martillo y el teléfono de la víctima”.El procedimiento se llevó adelante tras la disposición judicial. Se considera que el machete podría ser una prueba de una amenaza de muerte que habría recibido la víctima en el contexto de violencia de género por parte de su ex pareja. En tanto, el sujeto habría roto con el martillo el teléfono de la joven. En la denuncia, Priscila señaló que fue citada en dicho domicilio para cobrar la cuota alimentaria por el hijo que tienen en común.Los vecinos relataron que escuchaban discusiones y que era habitual el intercambio de palabras muy fuertes cuando eran pareja.Priscila Metz permanece internada en el hospital Castilla Mira de Viale tras er atacada por su ex pareja quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro, le rompió el celular con una maza y le quebró sus anteojos. La víctima fue hasta la casa de su ex pareja, Román, con la que tienen un hijo en común de 5 años, para recibir el dinero de la cuota alimentaria y fue ahí cuando el sujeto la agredió e intentó matarla.Según informaron desde la policía de Viale, Metz era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y no es la primera vez que sufría agresiones.