Cinco personas resultaron heridas tras el vuelco de un colectivo

Foto 1/2 Foto 2/2

Por razones que se investigan, un micro de la empresa Tata Rápido se despistó a la altura del kilómetro 22 de la autopista Rosario - Santa Fe. Como consecuencia del siniestro hay varias personas heridas.



El despiste del micro fue en la zona rural entre Aldao y la autopista.



De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor del colectivo no habría alcanzado a doblar correctamente y terminó despistando entre los matorrales, lo que paradójicamente podría haber funcionado como amortiguador para frenar al micro.



La información fue confirmada por personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Lorenzo y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.



Habría cinco heridos, tres con heridas leves y dos con contusiones más importantes, pero en ningún caso su vida corre peligro, de acuerdo a lo que señaló Edén Bustos, secretario de Seguridad de la comuna de Timbúes. Todos los heridos fueron derivados al Samco de esa localidad.



El funcionario también reveló que no pudieron hablar con los choferes para conocer de primera mano lo que había sucedido porque estaban en estado de shock.



El micro hacia el recorrido habitual de Santa Fe a Rosario, pero por motivos que se desconocen agarró por la colectora, un camino por el que habitualmente no ingresan, agregó el funcionario en diálogo con El tres TV. En rigor el micro ingresa por el lado este de la colectora, pero el chofer que manejaba el micro de la empresa Tata esta vez intentó entrar por el lado oeste.



En el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos y ambulancias de la zona.