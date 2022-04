Robaron en una escuela: intentaron llevarse hasta las rejillas de los desagües

Malvivientes robaron y ocasionaron destrozos en la Escuela Nº 16 “Dr. Francisco Soler” de Paraná. Se llevaron material didáctico, una pava eléctrica e intentaron sacar las rejillas de los desagües, pero no lo logaron.“Es un hecho lamentable, hoy a las 6:30 horas las ordenanzas no pudieron ingresar al establecimiento debido a que una de las puertas estaba trabada”, dijo la directora del establecimiento educativo, Analía González, aal resaltar que “ahí mismo supieron que algo había pasado”.La docente informó que luego de dar aviso al personal de Comisaría Decimoprimera y gracias a la ayuda de familiares, lograron entrar a la escuela y se encontraron con un panorama desolador: “Todas las aulas tienen algún vidrio roto, las puertas están dañadas, armarios falseados y había mucho material didáctico desparramado en el suelo”, expresó González al resaltar que los malvivientes dañaron una puerta antigua de una madera gruesa de la sala de maestros y se llevaron una pava eléctrica”Además, González sostuvo que “intentaron llevarse los reflectores de un playón y hasta las rejillas de los desagües, pero no pudieron”.González, detalló que este lunes es su primer día como directora de la escuela y “estas situaciones bajonean mucho, pero vamos a seguir tirando para adelante por los chicos y la comunidad”.Por otro lado, la docente indicó que los alumnos del turno mañana ingresaron unas horas más tarde al establecimiento y en el momento del izamiento de la bandera se les habló a los niños sobre lo ocurrido. “Queremos que los chicos sepan que pasó y siempre cuiden su escuelita”, dijo.Consultada sobre quien podría haber ocasionado los destrozos, la docente afirmó que “personal policial detectó e huellas dactilares en el jardín de infantes, y se cree que podría tratarse de adolescentes, ya que hubo muchos daños”.