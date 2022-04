Acusan a chico de 14 años de asesinar a una mujer: “A mi hijo no lo toques”

El video previo al crimen:

La filmación fue hecha el sábado, cuando la joven increpó a I.Z.A. por haber disparado al aire días atrás en barrio Bella Vista. Según entiende el fiscal Spelta, segundos después el joven desenfundó un arma y la mató de cuatro tiros. pic.twitter.com/Y3NtzWQsh3 — Rosario3.com (@Rosariotres) April 18, 2022

La denuncia de la familia de la víctima

Una mujer de 25 años fue asesinada de cuatro balazos a la salida de una fiesta en la ciudad de Rosario. La familia de la víctima apuntó por el crimen a un adolescente de 14 años y publicó en las redes sociales un video de la discusión que ambos habían tenido segundos antes del hecho.“A mi hijo no le toques nada”, le advertía Ayelén González al chico sospechado de matarla en la grabación que salió a la luz en las últimas horas, que ya fue incorporada al expediente. De esta manera la víctima pretendía proteger a su nene de 8 años del daño potencial que podía provocarle el otro con su manejo imprudente de las armas.Después de esa pelea que fue registrada por un testigo, Ayelén fue atacada a balazos en Uruguay al 4100, a pocos metros de Río de Janeiro. La alcanzaron cuatro proyectiles: uno en el parietal izquierdo, otro en el maxilar derecho, uno en el hombro derecho y el último en la espalda. Murió en el acto.De acuerdo a lo que pudo establecer personal del 911, la víctima se encontraba en una fiesta y salió caminando con un muchacho. “En un momento dado el masculino le efectuó varios disparos y ella se desplomó en la vereda, mientras que el agresor se escapó a pie con rumbo desconocido”, indicó el parte policial.Sobre esa hipótesis trabaja el fiscal de Homicidios Dolosos a cargo del caso, Adrián Spelta, quien entre sus primeras medias ordenó un relevamiento del lugar en busca de cámaras y testigos presenciales, mientras siguen adelante los procedimientos para dar con el homicida, publicóPoco después del trágico ataque, se realizó una nueva publicación en el muro de Facebook de la víctima como si fuera ella misma la que escribía.“Dicen que fue por ajustes de cuenta y la realidad es que no fue así”, aclaran en el posteo, y agregan: “Lo único que pasó es que tuvimos una discusión en plena calle donde le reclamaba (al tirador) que no le caiga una bala a mi hijo, porque este basura se la pasa tirando tiros al aire, hasta que este hijo de puta me tiró 4 tiros y me dejó sin vida y a mi hijo sin mamá”.