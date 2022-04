Una vivienda se incendió por completo en Paraná

Una vivienda fue consumida por el fuego en calle Los Jacarandaes de Paraná. El hecho ocurrió durante la madrugada e intervinieron Bomberos Zapadores.Según detalló personal policial, se trataba de una vivienda precaria en la que no vivía nadie y no había muebles en su interior. Un hombre de 35 años, detalló que la casa pertenecía a su tía que actualmente se encuentra trabajando en el Sur, no habiendo elementos en el interior. El incendio pudo haberse provocado por un desperfecto eléctrico. No hubo personas lesionadas.