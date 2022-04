Citó a joven para entrevista laboral y abusó de ella: piden que no lo liberen

Foto: La chipacería donde ocurrió el hecho. Crédito: Diario Época/NA

El episodio ocurrió en una chipacería ubicada en la Ruta Provincial 5, a unos 400 metros de la rotonda de la Virgen de Itatí, en el barrio Cremonte de la capital correntina donde la mujer acudió en búsqueda de trabajo.



Según informó el diario Época, el encargado del lugar le dijo que iba a estar a prueba ese día para ver su desenvolvimiento en el puesto, pero al final de la jornada la llamó para limpiar una pieza en el fondo del lugar y allí la atacó.



La hermana de la víctima relató que el hombre la encerró en el lugar, la agarró del pelo, la golpeó y luego comenzó a desvestirla: "Quiso violarla, pero no pudo, aunque la obligó a que le practique sexo oral. Después de esto, la dejó en libertad, tras casi dos horas de encierro".



"Me tocó hasta donde no pudo. Me pegó. Me hizo hacer cosas que no quería. Yo sólo fui a buscar trabajo. Me encerró en el local. Me mandó a lavar lo que ocupamos y me hizo pasar un infierno. Pensé en callarme, en que quede todo así, pero gracias a Dios tengo personas a mi alrededor que están en las buenas y en las malas", escribió la joven en sus redes sociales.



En tanto, se indicó que la víctima no le contó nada a su familia hasta el otro día cuando no pudo contener la angustia y se lo confesó, tras lo cual su padre y su hermano fueron al local a buscar al abusador y casi lo "linchan" antes de que llegara la Policía.



Finalmente, el sujeto fue arrestado y alojado en la comisaría 22 del barrio Ponce, a espera que la Justicia se expida sobre su situación y los familiares de la víctima expresaron su dolor y temor ante la posible liberación del hombre.



"Pedimos que no lo liberen, que siga detenido, está enfermo y ya hubo otros casos que comentaron la publicación en la que denunciaron la misma modalidad", dijo la hermana de la joven abusada, en declaraciones a Radio Dos, a la vez que añadió: "Hay varias chicas que denunciaron lo mismo, pero luego borraron de sus redes por miedo".