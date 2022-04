Detienen a trapito por el crimen de la jubilada que lo invitó a vivir en su casa

Una jubilada de 76 años fue asesinada a golpes en su departamento de Ramos Mejía, en el oeste del conurbano y por el femicidio quedó detenido un cuidacoches de 32 años, con el que convivía hace poco más de un año.



El crimen de Sara de las Mercedes González fue descubierto este miércoles por la noche, en un departamento ubicado en el sexto piso de la calle Gaona al 2300.



Un llamado al 911 alertó a la Policía de la comisaría 2da de Ramos Mejía que en el departamento se habían escuchado varios golpes e insultos de suma violencia.



Según las fuentes, al llegar los policías fueron recibidos por el ahora imputado, Leandro Miguel Ángel Felitti, quien de inmediato quedó detenido, tras hallar el cadáver de González dentro del inmueble.



Según el reporte de la Policía, la jubilada se encontraba tendida boca arriba sobre la cama en una habitación, con aparentes golpes y hematomas en la cabeza, y en varias partes del cuerpo.



"A Sara la trataba muy mal. Todos los días se escuchaban insultos y amenazas de parte de su pareja. No pensamos nunca que iba a llegar a tanto", contó uno de los vecinos del edificio a distintos medios.



"Ella quiso hacer una buena acción. Lo vio viviendo en la calle y lo llevó con ella, para que le hiciera compañía", detalló otra vecina, que definió a Sara como una mujer "buenísima".



La policía y el fiscal recibieron algunos testimonios de vecinos que afirmaron que el hombre de 32 años convivía con la víctima hacía aproximadamente un año y que solía maltratarla con frecuencia.



"Yo le dije que lo dejara, pero ella tenía miedo. Me dijo: 'Si lo llego a dejar, me va a matar'", contó su vecina en diálogo con TN.



Si bien la causa de muerte sería por los golpes que presentaba en la zona de la cabeza, en la autopsia también detectaron otras lesiones, en el tórax y también en la costilla.



El fiscal de la causa, Marcos Borghi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza, dirigió las actuaciones en el lugar y presenció el trabajo de los peritos de Policía Científica.



Según informaron fuentes judiciales, el fiscal indagará este jueves a Felitti quien quedó detenido bajo la carátula de "femicidio", que prevé una pena de prisión perpetua.

Fuente: Clarín