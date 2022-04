Violencia de género: “Encerrar a la pareja y no dejarla salir, ya es delito”

Foto: Fiscal de Violencia de Género, Pablo Zoff

“Cada uno es libre de salir cuando quiere hacerlo, y si se lo está encerrando, aunque sea un rato para continuar, por ejemplo, una discusión, ya se configura un delito”, añadió Zoff.



Habló del tema ejemplificando con una audiencia que se realizó en los Tribunales de Paraná. A un joven de 23 años se le concedió la suspensión de juicio a prueba (probation), dio detalles del caso, habló del porqué el acusado pudo llegar a este beneficio y qué es lo que implica.



Zoff, respecto del caso, aseguró a Códigos que en este caso se trató de “una privación de la libertad del tipo más básico: cerraba la puerta, no la dejaba salir a su pareja, fue por un período de tiempo breve. No se está hablando de un secuestro por varios días, sino por unas horas, porque quería terminar una discusión de un modo totalmente ilegítimo, constituyendo el delito que se le imputó. La víctima además, sufrió lesiones. Además, hubo amenazas por redes sociales, que son situaciones que en la práctica, se ven bastante”.



En ese momento “se tomaron todas las medidas, de restricción, de resguardo de la víctima, se juntaron todas las pruebas, se fue viendo cómo evolucionaba el conflicto y afortunadamente no hubo reiteración de episodios, no hubo nuevas denuncias; se consultó a la víctima pasados varios meses del hecho, para ver cómo quería abordar este conflicto y ella estuvo de acuerdo con que fuera a través de la suspensión de un juicio a prueba”, refirió el fiscal.



El Juez Mauricio Mayer hizo lugar al planteo que se realizó desde Fiscalía, acordado con la defensa. En este caso se le concedió este recurso “por dos años”.



“Se le impusieron normas de rigor en resguardo de la víctima durante dos años y también tareas comunitarias, la realización del curso de concientización acerca de la violencia contra la mujer para tratar de que esta persona comprenda lo grave que son estas acciones y que no las vuelva a cometer”, detalló Zoff.



La persona que cometió este delito “estará a prueba por estos dos años y si cumple estas normas de conducta, podrá cerrar la causa”, dijo.



Enseguida aclaró que estas medidas judiciales “sólo se aplican para casos más leves, y como en este caos que no tiene antecedentes condenatorios y ni ningún uso de este beneficio, y también que no haya habido repetición de este tipo de situaciones y que la propia víctima haya acordado que sea este el modo de solucionar este caso”.



En este caso, el juez le fijó también “la prohibición de actos molestos, violentos o perturbadores a la víctima y prohibición de acercamiento a su domicilio, para que esté resguardada. Si el acusado no la cumpliera, se puede revocar el beneficio”. Elonce.