Video: Mujer salió de trabajar y le robaron el celular en la parada de colectivo

. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Patagonia y Cervantes, a pocas cuadras del centro de Paraná. El violento robo fue el martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda.La víctima es una mujer que estaba con su celular en la mano esperando el colectivo, c, la mujer se cayó al piso y el malviviente huyó corriendo, según se puede ver en el video al que accedió”, dijo la damnificada, Carina, aal resaltar que “nunca estoy con el celular en la mano, siempre tengo la precaución de guardarlo, pero ese día quise contestar una llamada mientras esperaba el colectivo”.“Inmediatamente el joven me robó, se acercaron los vecinos muy solidarios y me intentaron ayudar, un joven de un rapipago corrió al delincuente sin poder agarrarlo”, añadió Carina.

Es tremendo cómo están robando

Carina expresó que “; es una esquina que”.Al finalizar, la damnificada señaló que “en la zona siempre ocurren estos hechos, a veces pasan los patrulleros, pero necesitamos una mayor presencia policial”.