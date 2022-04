Violento robo a adolescente: “Los vecinos no salieron a ayudarlo por miedo”

Un adolescente fue víctima de un violentísimo robo cuando volvía de la escuela en Paraná. El hecho ocurrió días atrás en la intersección de calle Amadeo Grass y Ortiz, en barrio San Agustín y quedó registrado por una cámara de seguridad.Sobre el tremendo robo el padre de la víctima, Juan, relató aque a su hijo “lo golpearon muchísimo, se bancó todas las agresiones, pero el delincuente fue muy violento”.”, señaló el padre al resaltar que “ahora vamos a tener que comprarle todos los útiles de nuevo, y son gastos que no teníamos pensando”.Elonce accedió al video que registró el violento momento que vivió su hijo, en las imágenes se puede ver como el delincuente persigue al joven hasta tirarlo al piso, lo golpea con el puño, le saca la mochila y, antes de huir, le pega una patada en la cabeza. Al respecto, el papá destacó que “. Fue muy feo, ahora tenemos miedo y solo queremos protegerlo; él no se merece todo lo que le ocurrió, es un chico excelente”.En sintonía con esto, Juan indicó que “robos ocurren todos los días,” Además, remarcó que “cuando le pegan a mi hijo él comenzó a gritar pero nadie salió a auxiliarlo, y es porque l".“Me crie en el barrio, es terrible todo lo que pasa, afecta a las familias y personas que trabajan”, sostuvo Juan y mencionó que tras el violento hecho realizó la denuncia correspondiente pero aún no tuvo novedades sobre las pertenencias de su hijo.