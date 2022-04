Denuncian que Eduardo Salvio atropelló a su expareja y lo busca la Policía

El futbolista de Boca Eduardo "Toto" Salvio fue denunciado por atropellar a su ex pareja y darse a la fuga en un episodio que se registró esta madrugada en el barrio de Puerto Madero.Según indica el parte policial, la víctima relató que lo encontró en el auto con otra mujer, se puso por delante del vehículo para hablar, pero el jugador la atropelló y se escapó del lugar.El hecho ocurrió a las 00:50 de este jueves en Azucena Villaflor y Juana Manso del mencionado barrio porteño, donde Magalí Aravena, la esposa de Salvio, fue para dialogar con el futbolista debido a que hacía una semana habían decidido "tomarse un tiempo".Aravena, de 35 años, contó en su denuncia que cuando llegó a la esquina lo vio con otra mujer dentro de un auto, por lo cual ella "se colocó delante del vehículo pidiéndole hablar y el jugador avanzó" con el rodado "impactando en la pierna" para luego escaparse.La mujer reveló "ser esposa desde hace 10 años de Eduardo Antonio Salvio y que fruto de la relación tuvieron dos hijos, Valentino, de 10 y Cloe, de 7", a la vez que dijo que "desde hace una semana decidieron ambas partes tomarse un tiempo en la relación y la declarante junto a sus dos hijos se fue a un vivir unos días a un departamento en la localidad de Olivos".Según consta en el parte policial, Aravena indicó que "a las 00:50 aproximadamente, se dirige al domicilio conyugal situado en Azucena Villaflor 559, piso 23 departamento 04, con la intención de hablar con su pareja"."Al llegar a la esquina de Azucena Villaflor y Juana Manso, observa la presencia de su esposo acompañado por Sol Rinaldi, en el interior de su vehículo particular, ante lo cuál la declarante se coloca justo delante del automóvil solicitándole hablar, momento en el cuál Salvio, con intenciones de retirarse del lugar, comienza a avanzar siendo que la mujer impactada con la rueda delantera del vehículo en la pierna derecha", señaló el parte.Aravena cayó sobre la cinta asfáltica, lo que le ocasionó una escoriación a la altura de la rodilla derecha y "esta situación fue aprovechada por Salvio para darse a la fuga del lugar realizando una maniobra de marcha atrás por la Avenida Azucena Villaflor".La mujer fue asistida por ambulancia de SAME y se informó que sufrió un "Traumatismo por flexión en miembro inferior derecho", tras lo cual "la magistratura actuante dispuso declaración por intermedio de oficina de violencia de género, comisión por cámaras, asignación de botón de pánico y demás medidas de rigor".El hecho fue caratulado como "Lesiones en contexto de Violencia de Género" y hay una orden de detención para el futbolista de Boca.