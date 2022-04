Estafa piramidal: imputan al CEO de Adhemar Capital y le prohíben salir del país

El CEO de Adhemar Capital y otros 10 integrantes de la organización fueron notificados este miércoles de la imputación de "asociación ilícita, lavado de activos, defraudación y de intermediación financiera no autorizada".



El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, citó a Edgar Adhemar Bacchiani (45) y al resto de los involucrados en la financiera que prometía una alta tasa de interés a los “inversores” en criptomonedas y recaudó sumas millonarias tanto en Catamarca como en Tucumán y en Córdoba.



Con esta imputación, el juez catamarqueño pidió también la unificación de todas las causas que se están tramitando en otros puntos del país. Es el caso de Tucumán, que ya entregó la causa a la justicia catamarqueña a diferencia de la Justicia provincial de Córdoba, que todavía no lo resolvió.



Según el diario El Ancasti, tanto Bacchiani como su pareja, la esteticista venezolana Zaraive Celeste Garcés Rusa (27), y el gerente de la firma, José Blas (42), se presentaron ante el juez.



A los tres se les informaron los cargos que se les imputan además de advertirles que tienen prohibida la salida del país. En los próximos días se les fijará fecha de indagatoria.



El caso de Adhemar Capital salpica al poder político de la región, lo que llevó a que los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidieran al Banco Central en enero pasado que se regule a las criptomonedas, consideradas la puerta de entrada a este tipo de inversiones piramidales.



La firma de Bacchiani no es la única investigada. RT, otra financiera que ofrecía altos intereses a cambio de invertir sumas en pesos y dólares, entró en jaque en los últimos meses en Catamarca.



Lo que aseguran en la capital de la provincia es que la crisis de las piramidales afecta tanto a las altas esferas del poder como a los empleados estatales y hasta los comerciantes que aceptaban documentos a nombre de Adhemar Capital como parte de pago.



La investigación no es nueva: comenzó en 2020, a cargo de los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz.



En los próximos días se decidirá la situación de otros implicados en este caso que eleva la temperatura en las calles de Catamarca, donde hay muchos vecinos que confiaron sus ahorros y hasta sacaron créditos o vendieron autos para meter plata en estas inversiones.