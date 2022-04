Mujer denunció que su “agresor y abusador” está libre: “Temo por mi vida”

Rita Reynoso, a un año y medio de haber denunciado el calvario que padeció a manos de Alan Nicolás Rodríguez, a través demanifestó su temor porque su “agresor y abusador” permanece en libertad a la espera del juicio por Abuso Sexual y Violencia de Género.“Ayer me comunicaron desde Fiscalía que finalizó la prisión domiciliaria para la persona que estaba detenida por Abuso Sexual y Violencia de Género. Y por redes sociales, él celebró su libertad, libertad que es mentira porque está a la espera de un juicio por Abuso Sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por Violencia de Género porque me tuvo encerrada por bastante tiempo”, contó la mujer a Elonce.Y continuó: “El año pasado me dijeron que en 45 días la causa se elevaba a juicio, pero hasta ahora no hay ninguna fecha. La jueza Paola Firppo dice que las pericias psiquiátricas que me hicieron en marzo del año pasado todavía no están para iniciar con el juicio”.“La jueza me debe una respuesta desde hace un año y medio, porque mi cuerpo fue totalmente estrujado por esta persona, las pericias forenses así lo demuestran, e incluso hay un audio en el que él programaba mi muerte”, remarcó.“Mi liberé cuando él estaba entre dormido, se le cayó la llave y el padre le reclamó que había violentado a su madre y su hermana en la noche anterior; aproveché a salir por calle Peiret hasta avenida Ramírez donde una mujer me auxilió, mientras él corría detrás de mí”, rememoró.Reynoso aseguró que teme por su vida, la de sus hijos y la de sus hermanos, a lo que -según denunció- Rodríguez agrede cada vez que los cruza en la calle.“Esta persona esta suelta y es un abusador y un golpeador; odia a las mujeres. Y muestro su foto para que cuiden a sus hijos y a las mujeres de sus familias cada vez que lo vean”, fundamentó Reynoso.