Mujer descubrió que su esposo era infiel con un hombre y él la atacó a trompadas

Foto: Fiscalía de Santiago del Estero Crédito: El Liberal

Un albañil fue detenido en la zona sur de Santiago del Estero, acusado de agredir a trompadas -y en tres ocasiones- a su ex pareja, como corolario de una seguidilla de escándalos cuyo prólogo sobrevino al descubrir que él mantenía una relación con un comerciante.



El sujeto fue indagado y se lo imputó por “lesiones leves calificadas reiteradas y desobediencia judicial en perjuicio de la administración pública en concurso real de delitos”.





En el primer hecho, la mujer comenzó a discutir con el albañil, de 33 años, al ser interiorizada que él andaba en amoríos con un hombre, detalla el diario El Liberal.



Como el esposo se aferraba a un “no” tajante, la esposa resolvió confrontarlo frente al comerciante. Así, desafió al primero a negar todo frente al tercero en discordia. En efecto, fueron a la residencia del comerciante. Tocaron el timbre y éste los recibió.



Mientras la mujer contextualizaba sus presencias, notó que de atrás su esposo le hacía señas al dueño de casa, dejando en claro que negase todo.



Furiosa, la mujer le asestó una certera trompada a su marido. Éste reaccionó encolerizado. Con una mano la sujetó fuertemente del cabello y con la otra le "estampó" una trompada directa al mentón que la hizo trastabillar y terminar en el piso, detalla el medio santiagueño citado.



El bochorno alertó a la policía y en menos de veinte minutos el albañil fue esposado y encerrado en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5. Estuvo preso casi un mes y al ser excarcelado se le impusieron reglas de conducta, entre ellas acabó excluido del hogar, más restricciones e impedimento de contacto por 90 días.



Dos meses después, el agresor -de madrugada- violó la medida judicial al presentarse en su casa. En avanzado estado de ebriedad, empezó a insultarla y le asestó varias trompadas: la víctima terminó con hematomas en los labios, cejas, frente y la cabeza. De paso, el visitante le habría sustraído varios miles de pesos desde su cartera.



La víctima salió corriendo hacia la comisaría, mientras era perseguida por el sujeto. La salvaron sus ex cuñados, quienes la interceptaron en la calle y lo persuadieron a él de cesar con el nuevo escándalo.



Ahora, el 9 de abril, la víctima se encontraba en casa de su ex cuñada en el Bº Almirante Brown. Arribó el imputado en estado de ebriedad. "¿Vos le avisaste a mi papi que ando tomando y en picadas de moto?", habría indagado.



El no de la mujer no lo satisfizo. Se puso furioso y en un nuevo ataque de ira, la tomó del cuello y asestó una trompada en el rostro. Terció la dueña de casa y también recibió un puñetazo del hermano. Igual, alertó a la policía. El visitante huyó, pero fue rápidamente capturado y retornado a una celda de una comisaría en el sur capitalino.