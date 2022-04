Un siniestro ocurrió minutos antes de las 20:30 horas de este martes, en el kilómetro 250 de la ruta nacional 14, en cercanías de la ciudad de Concordia.



Según se informó, un camión que trasladaba papel, se prendió fuego en plena ruta. Dos dotaciones de Bomberos debieron acudir al lugar para apagar el incendio.



Se pudo saber que no hubo otros rodados involucrados y aún no se precisaron las causas del incendio, supo Diario Río Uruguay.



Afortunadamente no hubo personas heridas.