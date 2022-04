Una mujer fue expulsada de un colectivo por no usar barbijo

Una mujer fue expulsada de un colectivo por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el lunes pasado, tras negarse a usar el barbijo que todavía es obligatorio para todos los viajes en transporte público. Antes de ser bajada del coche la pasajera mantuvo una acalorada discusión con varios de los ocupantes que la increparon por su falta de responsabilidad colectiva.



"Vos te estás poniendo bozal, yo no. Te pido que respetes mi decisión sobre mi cuerpo", se defendió la pasajera sin barbijo cuando le hicieron notar que debía ponerse un tapabocas.



"Te pido que respetes la ley: en transporte público...", intentó recitar la pasajera con barbijo a lo que la mujer disruptiva retrucó que "el dióxido de carbono es nocivo para las neuronas, es un neurotóxico utilizado en las cámaras de gas (sic)".



"Se ve que lo usás desde chiquita, porque te falló", terció otra mujer en el colectivo.



El ida y vuelta incluyó un cuestionario sobre el número de dosis de la vacuna contra el coronavirus recibidas y datos pseudocientíficos.



"Vean lo que contiene la vacuna, ustedes no tienen idea. Ni siquiera es una vacuna, no tiene lógica", disparó la mujer desde el fondo del coche antes de sentenciar: "Es mi cuerpo y yo decido respirar".



La mujer insistió en que no quería "dar el brazo a torcer" y que no deseaba usar el barbijo porque "estás respirando dióxido de carbono, lo mismo que tenés que eliminar", pero el argumento del oficial de Policía fue determinante: en la Ciudad de Buenos Aires aún rige la disposición del uso de tapabocas para viajar en transporte público.