Mataron a un hombre de puñalada por la espalda: era hermano de locutora rosarina

Tras golpearlo, “lo habían llevado a la rastra hasta la cama”

. Era el. Se investiga si se trató de un ataque en el marco de un robo. Interviene el fiscal Ademar Bianchini.. Su hermana, la locutora María Fernanda Reyes quien trabajó en Radio 2, LT8 y otros medios de la ciudad, reconoció que la víctima era uno de sus hermanos.El asesinato fue descubierto pasadas las 9.30 porque sus familiares manifestaron que golpeaban la puerta y Carlos no atendía, como tampoco respondía llamados telefónicos.La hermana de la víctima, la locutora María Fernanda Reyes, comentó que "tenemos un grupo de WhatsApp con mis hermanos y todas las mañanas y las noches nos saludamos todos. Ayer a la mañana Carlos saludó y me llamó la atención después porque a las 6 de la tarde hacía su saludo habitual y a eso de las 20 alerté al resto de los hermanos -son nueve en total según relató- quienes comenzaron a llamarlo al teléfono fijo. Esta mañana otra vez lo llamamos hasta que finalmente mi hermana decide venir a la casa. Pidió una escalera para poder saltar la reja. Justo llegó mi hermano y fue él quien ingresó"."Finalmente encontró a Carlos muerto en la cama, con la cabeza tapada con una almohada, un puñal clavado en la espalda y, según nos contó la médica forense, había recibido golpes en la cabeza y lo habían llevado a la rastra hasta la cama", agregó la mujer., lo que complicó nuestro ingreso a la casa para permitir el ingreso de la policía", dijo la profesional en diálogo con Canal 3, según reproduceLa mujer comentó por otra parte que su hermano llevaba una vida tranquila en el barrio, que no era de una persona "de abrirle la puerta a todo el mundo porque le temía a la inseguridad y padecía algunos problemas de salud".