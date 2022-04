Matan a mujer que declaró contra un narco que se filmó disparando ametralladora

Dos asesinatos en menos de cinco horas sacudieron este lunes a la noche a la zona sur de Rosario. En uno de los casos, asesinaron a una mujer de 63 años. Más tarde detuvieron por este hecho a un sospechoso cerca del sitio donde vendía drogas la banda liderada por Alan Funes.María Elena González falleció por un disparo en la cabeza sobre la esquina de Necochea y Ameghino. Fuentes policiales indicaron que declaró como testigo en la investigación sobre una de las principales organizaciones narcocriminales de la ciudad.Sin embargo, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aclararon no era testigo protegido ni tenía protección judicial. En este sentido, precisaron que aportó datos sobre una balacera ocurrida en septiembre.Desde el organismo judicial confirmaron que la mujer antes de que pudiera ser trasladada para recibir asistencia médica. En el sitio del ataque encontraron 12 vainas servidas que fueron enviadas a peritar en el marco de la causa que tiene a su cargo el fiscal Ademar Bianchini.La versión preliminar indica que González fue víctima de una balacera perpetrada por dos personas que pasaron en moto. En base a los primeros testimonios recogidos, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a un joven de 27 años a tres cuadras del lugar donde abrieron fuego.El MPA confirmó que Rubén Darío M. es considerado como uno de los agresores vinculados al homicidio en barrio Tablada. Lo identificaron cerca de un punto de venta de drogas del clan Funes. El muchacho de nacionalidad paraguaya quedó bajo arresto tras un procedimiento en inmediaciones de Centeno y Ayacucho.Antes de la muerte de la mujer de 63 años, la Justicia ya había empezado a investigar otra emboscada fatal en la zona sur de Rosario. En este primer caso ejecutaron a un hombre de 34 años sobre Gutiérrez al 200, a una cuadra del Museo del Deporte Santafesino.Iván Humberto Faletti Trujillo había salido a sacar la basura alrededor de las 19.30, pero no regresó a su casa. Mientras estaba en la vereda, al menos dos personas lo fueron a buscar y le dispararon.La policía informó que el hombre de 34 años recibió al menos ocho balazos. En la escena del crimen secuestraron 11 vainas de proyectiles servidos y un plomo deformado. Los delincuentes lograron huir sin ser identificados y la Justicia pidió el traslado del cadáver para realizar la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML).Los homicidios ocurrieron con pocas horas de diferencia en un radio de menos de cinco cuadras. Sin embargo, las autoridades no detectaron indicios de una relación entre ambos episodios, más allá de algunos elementos en común en cuanto a la mecánica de los ataques y la cercanía.Respecto del crimen de González, la policía reportó que Rubén M. ya había sido detenido el mes anterior durante una serie de allanamientos para esclarecer un homicidio y otros delitos atribuidos a la banda de los Funes. En paralelo con la requisa del líder en el penal de Ezeiza, fueron a un búnker ubicado en un pasillo de Chacabuco al 4100. Durante ese procedimiento aprehendieron al sospechoso, aunque luego lo liberaron por falta de pruebas.