Mujer le tiró agua hirviendo a su ex pareja cuando intentaba golpear a su hija

Foto: Mujer le tiró agua hirviendo a su ex pareja Crédito: la Capital

Un hombre amenazó de muerte a su ex pareja y a su hija, tras lo cual se abalanzó sobre la niña para agredirla, pero la madre de la menor de 12 años le tiró agua hirviendo para impedir el ataque en una vivienda de barrio Parque Hermoso de la ciudad de Mar del Plata.



El episodio ocurrió en la zona de calle Mc Gaul al 3200, del mencionado barrio donde efectivos de la Subcomisaría de Parque Hermoso arribaron tras ser convocados mediante un llamado al 911 por un problema de pareja.



Al llegar al lugar, los uniformados encontraron en la vereda a un hombre, de 36 años, quien les contó que su ex pareja le había tirado agua hirviendo, mientras que los policías entrevistaron luego a la mujer, de 33.



La madre de la niña relató que estaba en el interior de su vivienda cuando ingresó su ex pareja, -de quien está separada desde hace un año-, tras golpear la puerta y abrirla de manera violenta.



La mujer señaló que el hombre la agredió verbalmente, tras lo cual se abalanzó sobre la hija que ambos tienen en común para golpearla y, en un acto de desesperación por evitar que agreda a la nena, le arrojó agua hirviendo.



Posteriormente el sujeto comenzó a amenazarlas de muerte, dio aviso a emergencias y le dijo a su ex pareja que la iba a culpar de todo, pero el personal policial procedió a la aprehensión del individuo.



En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia que avaló el accionar de los efectivos y dispuso que se notifique al hombre de la formación de causa por el delito de Violación de domicilio y Amenazas y que sea remitido a la Unidad Penal N°44 de Batán.



Por su lado, la víctima solicitó una medida cautelar de restricción de acercamiento extensiva para su hija, mientras que también indicó que el agresor tenía antecedentes de violencia y ya lo había denunciado.

En cuanto al agresor, no presentaba lesiones y la víctima no fue imputada por su accionar por considerar la fiscal que fue un acto reflejo el de haberle arrojado agua.