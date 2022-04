Condenaron a 13 años de cárcel a sujeto acusado de abusar a su propia hija

Condenaron a A.G.A. a 13 años de prisión por el delito de Abuso Sexual Agravado por el vínculo en perjuicio de su propia hija. El martes 19 se leerán los fundamentos de la sentencia y según lo habría anticipado defensa del acusado, apelará la sentencia en Casación; mientras tanto, el hombre continúa en libertad.Tras conocerse la resolución del juicio, familiares y allegados a la víctima y su madre festejaron en la puerta de los Tribunales de Paraná: hubo abrazos, bombos y cánticos en pedido de Justicia.“Fue muy fuerte escuchar al jurado cuando leían las razones por las que le daban 13 años y cuando desestimaban todos lo que planteó la defensa”, aseguró la madre de la víctima a“Son seis años de lucha en los que se sumó una banda de gente y al encontrarla acá fue un abrazo al alma, sentir que no estamos solas, sentir que la sociedad toma conciencia respecto de que estas cosas no puede suceder y no podemos dejar que él siga libre, ni ningún otro”, argumentó al remarcar: “Necesitamos que la condena quede firme para que él vaya a prisión”.“Nosotres estamos viviendo hace cinco años en Santa Fe a causa de no poder transitar nuestra ciudad con tranquilidad, con lo cual también estamos a la espera de nuestra libertad porque hace seis años venimos presas del miedo”, indicó la mujer al revelar que rige una restricción judicial para todo el círculo del acusado porque la madre la agredió en un colectivo en el segundo día del juicio.“En 2016 me enteré que mi hija, de seis años, era abusada por su progenitor, que es mi ex pareja. Ella le contó primero a un niño que tenía nueve años que su papá le daba besos con lengua y le decía cosas feas al oído; y después de hacer la denuncia, a los días, ella me contó su versión de los hechos, la cantidad de veces que la abusaba”, había contado la madre de la víctima aLa causa contra A.G.A. inició hace seis años; hubo seis cancelaciones del juicio a lo largo de estos años y hace dos, al acusado se le ofreció un juicio abreviado por el que lo condenaban a ocho años si firmaba su culpabilidad, pero cuando lo citaron a declarar negó todo. Finalmente, este lunes, un tribunal lo declaró culpable.