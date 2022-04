Pedirán justicia por el femicidio de María Belén: El acusado fue hospitalizado

Detenido y hospitalizado

Femicidio en María Grande ?ASI DETENÍAN AL SOSPECHOSO DEL FEMICIDIO EN MARIA GRANDE

Despues de una intensa busqueda, con la participacion de la sección canes de la PER, se logró dar en la zona Rural Sur de María Grande, con la persona inculpada del crimen de María Belen Olotte Publicada por Somos la Ciudad en Domingo, 10 de abril de 2022

Violencia de género

Marcharán pidiendo justicia

Una mujer fue asesinada a golpes en localidad entrerriana de María Grande y por el femicidio detuvieron a la ex pareja de la víctima, supoAl arribar personal policial hallaron a la mujer, identificada como María Belén Olotte, asesinada a golpes. Dieron intervención al personal de Homicidios y a la fiscalía de Violencia de Género de Paraná.En la escena del crimen también trabajaron los peritos de la Dirección de Criminalística y forenses que, tras una primera revisión del cuerpo, lo trasladaron a la morgue de Oro Verde.En la mañana de este domingo, Leonardo "Lorito" Rochi, de 49 años, ex pareja de la joven, fue hallado tirado en el pasto, con un profundo corte en el cuello, en cercanías de una estancia, en la zona de María Grande Segunda. Se presume que quiso quitarse la vida.Como tenía signos vitales, fue detenido y trasladado al hospital San Martín, de Paraná, donde sería intervenido quirúrgicamente. Luego se espera que declare. Su caso quedó a disposición de los fiscales María Fernanda Ruffatti y Juan Francisco Montrull.Olotte y Rochi habían cortado la relación en 2021 y en septiembre, tras la separación y una denuncia por parte de ella, la Justicia le impuso una medida de restricción de acercamiento por 30 días. La pareja retomó en diciembre la relación y en los últimos días Olotte le planteó a Rochi que estaba decidida a cortar definitivamente su vínculo con él. Ese fue el motivo que inició la discusión que terminó con el brutal femicidio.La joven, que actualmente vivía en Estación Sosa con sus padres, había pactado un encuentro con Rochi porque debían resolver algunos "asuntos administrativos".La Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior "Victorino Viale" expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de María Belén, quien era estudiante del Profesorado de Educación Primaria en la institución. La escuela permanecerá cerrada por duelo este lunes.La joven también jugaba al fútbol. Las integrantes de su equipo manifestaron profunda tristeza por lo ocurrido y aseguraron: "recordaremos siempre la buena energía que tenías".Este lunes, estudiantes se congregarán a las 18 en la puerta de la institución educativa y pedirán justicia. "Acompañaremos de forma respetuosa a familiares y amigos. Queremos hacer visible esta realidad terrible de violencia y contenernos entre nosotras", aseguraron."Más allá de despedir a nuestra compañera queremos que la gente entienda que esto es grave, que necesitamos que se haga justicia... que si una mujer va y dice `tal me agredió´, que se haga algo y no se espere a que la encuentren sin vida", agregaron.